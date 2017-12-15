Ростуризм составит черный список отелей, завышающих цены на время ЧМ

Руководитель Ростуризма Олег Сафонов обещал составить черный список отелей, которые завышают цены на время проведения ЧМ-2018 в России. В Екатеринбурге уже есть кандидаты. Также отели может оштрафовать ФАС – правда, сделать это будет непросто: отельеры уже разработали механизмы, при помощи которых можно «обойти» постановление о максимальной цене за номер на время мундиаля.

О санкциях в отношении отелей руководитель Ростуризма Олег Сафонов рассказал РБК. Во-первых, ведомство намерено составить черный список отелей. По мнению Сафонова, это приведет к имиджевым потерям. Во-вторых, Ростуризм обещал ходатайствовать о принятии уполномоченными органами мер реагирования. В частности, контроль цен должны осуществлять ФАС и Роспотребнадзор. Они же вправе выписывать штрафы за превышение максимально допустимой цены за номер.

Но, как ранее рассказали «Новому Дню» сами отельеры, оштрафовать кого-либо будет крайне проблематично. Постановление правительства РФ установило минимальные и максимальные цены только на стоимость номера за ночь (можно посмотреть здесь). В это понятие входит только кровать и завтрак.

«Остальные услуги, которые предоставляет отель, под постановление не попадают. Например, в отелях есть SPA, ресторан. Все это вместе может продаваться дороже. Это разрешено», – поясняли ранее отельеры. А вот кандидатов на попадание в черный список Ростуризма в Екатеринбурге достаточно. Как ранее писал «Новый День», на Booking.com некоторые отели подняли стоимость номеров на июнь-июль 2018 года в 10 раз. Например, отель «Гранд Холл» 4*. Если бронировать номер на февраль 2018 года, то за неделю вы отдадите 25-35 тысяч рублей. Но тот же номер в июне-июле будет стоить свыше 300 тысяч. «Отель Максим» решил заработать еще больше: сегодня номер стоит около 15 тысяч рублей за неделю, а летом 2018-го – уже 350 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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