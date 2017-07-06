Четверг, 6 июля 2017, 16:26 мск

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«Вы не успели!»: в Екатеринбурге забронировано больше половины гостиниц на ЧМ-2018

«Вы не успели!»: в Екатеринбурге забронировано больше половины гостиниц на ЧМ-2018

В Екатеринбурге 58% гостиниц и отелей уже забронированы на даты, в которые в России будет проходить Чемпионат мира по футболу. Интересно, что на июнь 2018-го самой большой популярностью пользуются пятизвездники и сетевые отели. Свободных номеров в них, по данным популярного сайта для бронирования гостиниц Booking.com, уже нет. В основном еще доступны для бронирования или гостиницы, которые находятся в пригороде, или на окраинах города, или апартаменты, или кровати и номера в хостелах.

Новый День: ''Вы не успели!'': в Екатеринбурге разбронировано больше половины гостиниц на ЧМ-2018

Высокий спрос на дорогие отели и отсутствие свободных номеров в них за год до мундиаля объясняется, скорее всего, тем, что там будут размещаться сами спортсмены, члены оргкомитета ЧМ-2018, представители FIFA, аккредитованные журналисты, и т.д.

Новый День: ''Вы не успели!'': в Екатеринбурге разбронировано больше половины гостиниц на ЧМ-2018

Напомним, что в прошлом году правительство РФ выпустило специальное постановление, – для гостиницы каждого уровня звездности определены минимальные и максимальные цены за ночь. В Свердловской области самый дорогой номер в пятизвезднике (а их в Екатеринбурге всего четыре – Hyatt Regency Ekaterinburg, Ramada Hotel Yekaterinburg, «Атриум палас отель» и «Высоцкий») обойдется в 47 тысяч рублей. Самые дешевые сутки будут стоить в отеле с одной звездой при двухместном размещении – 2,61 тысячи рублей. Такие тарифы будут действовать за месяц до дня первого матча ЧМ и в течение месяца после финальной игры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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