Болельщики из Перу жалуются на то, что российская туриндустрия взвинтила цены в преддверии ЧМ

Туристы из Перу, которые собираются летом в Россию на матчи ЧМ по футболу, жалуются на то, что отельеры и экскурсоводы взвинтили цены в погоне за выручкой. Перуанцы просят власти регионов административно повлиять на ценобразование. Представители туротрасли отмечают, что роста цен у добросовестных игроков не зафиксировано.

Сегодня в Екатеринбурге открылся «передвижной» туристический форум, в котором принимают участие тысячи представителей турагентств, туроператоров, отельеров со всей России. После Среднего Урала делегация двинется в Уфу, Самару, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Во всех городах эксперты туротрасли будут обсуждать перспективы предстоящего сезона, конкурентоспособность российских курортов в сравнении с зарубежными, а также проводить презентации турпродуктов.

В Екатеринбурге на пресс-коференции в честь открытия форума выступили гости из Перу – журналисты, которые приехали на Урал для подготовки к ЧМ-2018. По словам представителей перуанского телеканала, болельщики сегодня обеспокоены двумя вопросами: языковым барьером и резким ростом цен в российских городах, где пройдут матчи ЧМ.

«Перуанцы очень обеспокоены ростом цен в городах, где будет играть сборная Перу – Екатеринбурге, Сочи, Саранске. Подорожали отели, услуги туротрасли. Будет ли эта проблема решаться административно? – спросил у участников пресс-конференции представитель Перу. – И как будет решаться в городах проблема языкового барьера? Например, с испанским языком?».

В ответ представители туротрасли заявили, что никакого роста цен нет – все в пределах установленных правительством рамок.

«Есть постановление правительства, которым ограничен уровень цен на размещение в отелях. И по Сочи нет ни одного случая превышения этих рамок. Продажи идут по нормативно отрегулированным ценам», – заявил замглавы Сочи Сергей Юрченко.

Его поддержала глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова, которая отметила, что ни одного факта завышения цен отельерами в Екатеринбурге зафиксировано не было. «Высокие цены, которые вы видите на «Букинге», – это цены, которые выставляют некие апартаменты – те самые апартаменты с коврами на стенах и так далее. Они создают плохую репутацию всем отельерам, хотя в местах массового размещения цены не завышены. У нас есть задача мониторить цены. И по Екатеринбургу мы не видим превышений», – отметила глава ЦРТ.

Напомним, ранее о высоких ценах, выставленных отельерами Екатеринбурга, сообщали официальные представители FIFA – Match Accomodation: расценки доходили до миллиона за ночь. Отельеры Екатеринбурга объясняли это тем, что постановление правительства регулирует только цены на ночь – то есть кровать и завтрак. Но гостиницы вправе продавать «пакеты услуг» – добавив к завтраку посещение бассейна или спа, номер можно продавать хоть в 10 раз выше рекомендуемой государством цены.

Что касается языкового барьера, то это действительно проблема, – признали участники форума. Но она решается.

«Мы проводили мониторинг по спросу на даты проведения ЧМ. Основная масса гостей Екатеринбурга будут из соседних регионов, но мы готовимся и к приему иностранцев. В планах на 15 площадках Екатеринбурга, где будет наибольшее скопление туристов, разместить 15 инфостоек с подробной информацией на разных языках. Также в 100 отелях будут инфостойки с информацией о маршрутах, где и какие игры будут проходить – информация переведена на пять языков тех стран, матчи которых пройдут у нас», – рассказала Эльмира Туканова.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев признал, что своими силами Екатеринбург с языковой проблемой не справится. Но есть соглашение, по которому будут привлечены специалисты из соседних регионов.

«Что касается языков, кроме английского, то есть межвузовская программа, по которой будут привлечены специалисты из других городов, потому что специалистов по языкам, кроме английского, не хватит», – отметил Мальцев.

Также, по информации спикеров, в ближайшее время правительство области планирует организовать короткие языковые курсы для 750 представителей туротрасли, которые будут непосредственно участвовать в приеме гостей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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