«Самый большой и холодный город в Сибири»: перуанцы сняли видео о Екатеринбурге

Журналисты программы Cuarto Poder перуанского телеканала America-TV проехались по городам России, где будущим летом их национальная команда будет проводить матчи Чемпионата мира по футболу – 2018. В их числе и Екатеринбург, который перуанские журналисты назвали «столицей Урала» и «самым большим городом Сибири». Они заметили, что в городе очень холодно и что здесь много ортодоксов, то есть православных.

Россия глазами перуанских журналистов

Репортеры побывали на железнодорожном вокзале, прогулялись по центру города, у Ельцин-центра, где обратили внимание на памятник первому президенту России. И, конечно, осмотрели футбольную арену. Стадион они охарактеризовали как «советский» и очень удивились временным трибунам, которые «почему-то находятся не внутри, а снаружи».

Также иностранцев удивила местная кухня. Узнав, что в Екатеринбурге есть ресторан под названием «Мачо Пикчу» (Мачу-Пикчу – это город инков, который находится на территории современного Перу, – прим. ред.), журналисты отправились туда. Но с удивлением обнаружили, что в заведении общепита представлена не перуанская, а мексиканская кухня и почему-то сибирская. «Видимо, для местных все равно – Латинская Америка и ладно», – комментируют телевизионщики. Впрочем, им все же удалось найти блюда своей национальной кухни в Екатеринбурге – в ресторане «Мио» им подали настоящий севиче, и, кажется, гости остались довольны.

Как ранее писал «Новый День», перуанцы сыграют матчи группового этапа в трех городах России – Саранске, Сочи и Екатеринбурге. Сборная латиноамериканской страны выйдет на поле Центрального стадиона 21 июня. Она сыграет против сборной Франции.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 16.02.18

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