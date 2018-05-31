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Четверг, 31 мая 2018, 15:48 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбург прибыли первые иностранные болельщики – из Перу

В Екатеринбург сегодня прибыли первые футбольные болельщики – из Перу. Правда, сейчас они на Урале лишь проездом, по пути в Москву. Но к 21 июня, когда будет играть команда Перу, обещали вернуться.

Как сообщает пресс-служба Кольцовской таможни им. Сорокина, граждане Перу прилетели в Екатеринбург транзитом из Праги. Перуанцы хорошо владеют английским языком, поэтому помощь волонтеров-переводчиков им не понадобилась. Из Екатеринбурга болельщики полетят в Москву на открытие ЧМ по футболу, затем – в другие города России на матчи. В Екатеринбург туристы вернутся к 21 июня, когда сборная перу встретится с командой Франции на стадионе «Екатеринбург Арена».

Напомним, первая игра в рамках ЧМ по футболу в Екатеринбурге состоится 15 июня. Встретится Египет и Уругвай.

Екатеринбург, служба информации

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