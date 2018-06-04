Пассажирам советуют приезжать в Кольцово за 2 часа до вылета из-за проверок и очередей

Уже сейчас путешественникам, которые планируют вылетать из Кольцово, советуют приезжать в аэропорт минимум за 2 часа до вылета. Это касается всех, включая пассажиров бизнес-класса. Из-за предстоящего ЧМ в аэропорту уже усилили меры безопасности и досмотр пассажиров занимает больше времени. А в пиковые даты пассажиропоток составит 2000 человек в час.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге новый президент Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков (занял пост президента вместо Дмитрия Бугрова – прим. «НД».), уже сейчас начался высокий туристический сезон, плюс – иностранные туристы начали прибывать в Екатеринбург на ЧМ по футболу. И бывает, что на входе в Кольцово, где стоят рамки металлоискателей, образуется очередь. Поэтому всем пассажирам УАТ советует прибывать в аэропорт минимум за 1,5 часа – а лучше за 2 часа – до вылета.

«Возможны очереди на паспортный контроль, досмотр, выход в зону ожидания. Поэтому лучше приезжать в аэропорт заранее», – отметил спикер.

Всего Кольцово, помимо расписания примет 232 рейса, которые перевезут футбольные команды, болельщиков и так далее. Пассажиропоток аэропорта вырастет до 2000 человек в час. Как ранее писал «Новый День», никаких дополнительных ограничений и запретов на ввоз и вывоз багажа в Кольцово вводить не будут. Единственным исключением стало оружие – его провоз запрещен с 25 мая. О том, что еще можно и нельзя брать с собой на ЧМ, рассказывали представители таможни.

Напомним, на прошлой неделе в Екатеринбург уже начали прибывать болельщики. Первыми в Кольцово встретили туристов из Перу, но пробыли они на Урале недолго и улетели в Москву – на открытие ЧМ. Вернутся перуанцы в Екатеринбург к 21 июня, когда сборная Перу сыграет с Францией.

Сам Чемпионат стартует в Екатеринбурге 15 июня, сыграют Египет с Уругваем. А закончится 27 июня – игрой Мексики и Швеции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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