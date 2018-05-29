Во время ЧМ Екатеринбург примет 232 спецрейса дополнительно к расписанию Кольцово

На сегодняшний день в аэропорт Кольцово поступило 232 заявки от авиакомпаний на обслуживание рейсов в период проведения матчей ЧМ по футболу. Эти рейсы будут приняты и отправлены дополнительно к тем, что есть в основном расписании аэропорта. В пиковые даты пассажиропоток Кольцово составит 2000 человек в час.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Кольцово, 232 рейса специально приурочены к чемпионату мира по футболу и будут перевозить как болельщиков, официальных лиц, так и футбольные команды. Из общего числа 112 рейсов – это чартеры с организованными группами болельщиков, еще 120 – рейсы со свободной продажей билетов.

Больше всего заявок на допрейсы подали российские авиакомпании. Перелеты будут выполняться между всеми городами, которые принимают игры ЧМ. Также поступили заявки от авиаперевозчиков из Египта, Швеции, Чехии. В результате маршрутная сеть Кольцово на время дополнится нехарактерными направлениями – такими как Каир, Александрия, Краков, Стокгольм, Гетеборг и другие.

Самыми напряженными, естественно, станут дни проведения матчей чемпионата. Максимальный пассажиропоток ожидается в утренний пик – на прилет, в вечерний пик – на вылет. По предварительным данным, пассажиропоток в эти периоды составит 2000 человек в час.

В пресс-службе Кольцово уточнили, что расписание актуально на текущую дату. Прием заявок от авиакомпаний продолжается.

Напомним, ранее топ-менеджеры екатеринбургского аэропорта рассказывали, что во избежание столпотворений на время ЧМ будут установлены 15 дополнительных кабинок паспортного контроля. Это позволит в пиковые даты избежать больших очередей на регистрации как для болельщиков, так и для рядовых пассажиров. По мнению руководства Кольцово, аэропорт готов к наплыву гостей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.05.18

15 минут агитации и кабинетные избиратели: как будут назначать нового мэра Екатеринбурга. / Драгдилер, катавший на капоте полицейского, пойдёт под суд. / В праймериз «Единой России» произошел системный сбой. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»