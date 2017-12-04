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Понедельник, 4 декабря 2017, 15:15 мск

Екатеринбург

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Для приёма 60 тысяч болельщиков к ЧМ-2018 в Кольцово установят 15 кабинок паспортного контроля

Для приёма 60 тысяч болельщиков к ЧМ-2018 в Кольцово установят 15 кабинок паспортного контроля

Руководство Кольцово уверяет, что аэропорт уже сегодня готов к приёму болельщиков и делегаций ЧМ-2018. За все время игр в Екатеринбург по воздуху прибудет примерно 60 тысяч человек. Во избежание очередей к лету установят ещё 15 кабинок паспортного контроля.

«Готовимся мы по максимуму. Но в целом в Кольцово уже все сделано. Аэропорт неоднократно походил проверку подобными массовыми испытаниями. Например, на открытие Ельцин-центра у нас одновременно было 220 самолётов. И это были неблагоприятные погодные условия, воздушные судна требовали противогололедной обработки. А чемпионат будет летом, подобных мер не понадобится. И мы готовы к увеличению пассажиропотока, – рассказал исполнительный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов. – Мы ещё до жеребьёвки считали, сколько человек приедет на чемпионат. По методике это 30 процентов от заполняемости стадиона. В Екатеринбурге всего за время игр ожидаем, что приедут 60 тысяч человек. После жеребьевки мы обсуждали и думаем, что больше всего организованных чартеров с болельщиками будет из Франции, потому что французы ездят за своей сборной и страна с высокими доходами».

Если в Екатеринбург приедет больше людей, в аэропорту отметили, что резервы для усиления есть. Но новую технику покупать не планируется, как не планируется и расширять штат.

Зато станет больше кабинок паспортного контроля. Сегодня их 30 на вылет и прилёт, добавят ещё 15. Чтобы избежать очередей на пиковые вылеты, увеличат и досмотровое оборудование.

«Наша задача – принимать 2 тысячи пассажиров в час. Это ненамного больше, чем мы обычно принимаем и отправляем. Поэтому ничего страшного. Рядовые пассажиры ничего не заметят», – заверил Алексей Пискунов.

Также будет изменена логистика на привокзальной площади. Будет отдельная стоянка для автобусов, на которых будут возить делегации и команды. Этот поток не будет пересекаться с потоком такси и автомобилей обычных туристов. Но электричку до ж/д вокзала «воскрешать» не планируют. Как ранее писал РИА «Новый День», электричка, запущенная Росселем, сегодня не пользуется спросом.

«Я не знаю, на сколько таксисты должны поднять тарифы или какие должны быть пробки на Россельбане, чтобы электричка пользовалась спросом. Пока его нет и вряд ли он будет к ЧМ. Принцип работы таких поездов в их регулярности. В Москве вы приезжаете и знаете, что аэроэкспресс идёт каждые 30 минут. У нас такого спроса нет. Может быть, ситуация изменится, если будет запущена скоростная железнодорожная магистраль между Екатеринбургом и Челябинском, между нашими аэропортами», – предположил Пискунов.

На вопрос, как будут встречать болельщиков и делегации, исполнительный директор Кольцово ответил, что это не задача аэропортов. «Я видел программы, там какие-то активности, будут и болельщики встречать, и может, женщины с караваем и кокошником. Наша задача – обеспечить безопасность всех мероприятий», – отметил он.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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