Жеребьевка чемпионата мира по футболу-2018. Сегодня вечером. LIVE

В пятницу, 1 декабря, в Большом Кремлевском дворце в самом центре Москвы пройдет финальная жеребьевка чемпионата мира по футболу-2018, который впервые пройдет в России. Церемония станет главным спортивным событием года. Именно сегодня российская национальная сборная узнает своих соперников по групповой стадии ЧМ-2018. «Новый День» будет вести онлайн-трансляцию, чтобы подробно рассказать о ходе жеребьевке и ее результатах. LIVE мы начнем в 17.30 по московскому времени. А пока коротко о том, что нужно знать о грядущем мероприятии в Кремле.

Церемония жеребьевки начнется в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию будет вести Первый канал. Ведущие церемонии – Гари Линекер и Мария Командная. Ведущий шоу – Иван Ургант.

32 сборные, прошедшие отбор на ЧМ-2018, распределены в четыре корзины – по восемь в каждой. Вынимать шары из корзин будут по порядку, начиная с первой. Сначала будут доставать шар с названием команды, затем шар с обозначением группы и цифрой, которая указывает порядковый номер команды в соответствующей группе.

Разделение участников финальной стадии происходило согласно рейтингу FIFA. Исключением стала сборная России, у которой самый низкий рейтинг из всех претендентов на кубок мира. Наша национальная команда включена в первую корзину на правах хозяина турнира. Корзины выглядят так:

1-я корзина: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция.

2-я корзина: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Хорватия, Мексика, Уругвай.

3-я корзина: Дания, Швеция, Исландия, Коста-Рика, Тунис, Египет, Сенегал, Иран.

4-я корзина: Сербия, Нигерия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия, Австралия.

Соответственно, по итогам сформируются восемь групп по четыре команды. Календарь для всех квартетов уже расписан. Каждая сборная сыграет на групповом этапе в разных городах. Например, российские футболисты проведут матчи в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

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