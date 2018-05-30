Сколько алкоголя можно ввезти, сколько ценностей вывезти и как будет работать tax free в Кольцово: памятка для болельщиков

Уже через две недели в Екатеринбург начнут прибывать тысячи болельщиков из разных стран, чтобы посмотреть матчи ЧМ по футболу и, возможно, купить какие-то уральские товары. «Новый День» совместно с Кольцовской таможней подготовил подробную памятку для туристов, прилетающих на Урал: сколько алкоголя и сигарет допустимо ввозить, какие ценности подлежат декларированию и почему нельзя провозить даже служебное оружие. Памятка для болельщиков и туристов – в материале нашего агентства.

Напомним, на данный момент в Кольцово заявлено 232 рейса на время чемпионата мира по футболу, которые аэропорт обслужит помимо основного расписания. Это самолеты, на которых будут прилетать болельщики, футбольные команды, туристы и так далее. Прием заявок воздушной гаванью продолжается, то есть в итоге рейсов станет еще больше.

Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе Кольцовской таможни им. Сорокина, специальных ограничений на ввоз и вывоз товаров на время ЧМ через екатеринбургский аэропорт (и другие аэропорты России) не вводится. Исключение составляет только оружие.

Итак, оружие – любое! – нельзя провозить с 25 мая.

«С 25 мая по 25 июля включительно для пассажиров международных рейсов, следующих в/из/через аэропорт Кольцово вводится запрет на провоз гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Ограничения вводятся в аэропортах всех городов, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», – пояснили в Кольцовской таможне.

Остальные товары и ценности будут провозиться в соответствии с правилами следования через таможенную границу ЕАЭС.

Без декларации в Екатеринбург и другие города ЧМ можно ввозить:

– алкогольные напитки до 3 литров на одного пассажира старше 18 лет (если вы везете от 3 до 5 литров алкоголя, необходимо оплатить пошлину);

– табачную продукцию в количестве, не превышающем 250 граммов табака, 200 сигарет, 50 сигар или сигарилл;

– товары, общий вес которых не превышает 50 кг;

– товары, стоимость которых не превышает 50 тысяч евро;

Таможенная декларация заполняется в случае перемещении следующих товаров для личного пользования:

– ввозимые товары стоимостью более 10 тысяч евро в эквиваленте и (или) общим весом более 50 килограммов;

– наличные деньги, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США;

– ввозимые и вывозимые векселя, банковские чеки, ценные бумаги;

– вывозимые культурные ценности;

– драгоценные металлы и драгоценные камни: изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, уникальные янтарные образования;

– вывозимые государственные награды Российской Федерации;

– животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их части, а также полученная из них продукция;

– оружие, включая холодное и боеприпасы;

– наркотические средства и психотропные вещества в виде лекарственных средств по медицинским показаниям при наличии соответствующих документов;

– радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в том числе встроенные или входящие в состав других товаров;

– технические средства, имеющие функции шифрования.

В Кольцовской таможне уточнили, что с 29 января этого года изменился порядок ввоза культурных ценностей.

«Теперь экспертная оценка предметов не является обязательной и проводится по желанию лица, осуществляющего ввоз. Предъявления экспертных заключений или иных документов не требуется, – пояснили в пресс-службе. – А с 30 марта для вывоза предметов, не являющихся культурными ценностями, экспертным является заключение эксперта территориального органа Минкультуры».

Система tax free заработает в Кольцово во время ЧМ

Болельщиков в Екатеринбурге ожидает еще один «бонус». Во время ЧМ в Кольцово будет введена система tax free (возврат налогов за покупку), которая сейчас пилотно запущена лишь в четырех регионах.

В Кольцовской таможне пояснили, что система распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 000 рублей с учетом НДС. 18% будет возвращаться с таких товаров как, например: одежда, техника, ювелирные изделия. 10% возвращается на такие товары, как продукты питания, лекарства или книги. На подакцизный товар, например, сигареты алкоголь или автомобили tax free распространяться не будет.

Чтобы вернуть НДС с покупок, пассажир должен быть гражданином государства, не входящего в ЕАЭС, и предоставить tax free в Кольцово следующие документы:

1) паспорт гражданина иностранного государства;

2) чек для компенсации суммы налога, с прикрепленными к нему подтверждающими оплату товаров платежными документами магазина, включенного в перечень операторов системы tax free;

3) сами вывозимые товары, указанные в чеке.

Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту, при этом возврат налога будет неполным – вернут не 18%, а около 10-12%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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