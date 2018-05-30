Сколько алкоголя можно ввезти, сколько ценностей вывезти и как будет работать tax free в Кольцово: памятка для болельщиков

Уже через две недели в Екатеринбург начнут прибывать тысячи болельщиков из разных стран, чтобы посмотреть матчи ЧМ по футболу и, возможно, купить какие-то уральские товары. «Новый День» совместно с Кольцовской таможней подготовил подробную памятку для туристов, прилетающих на Урал: сколько алкоголя и сигарет допустимо ввозить, какие ценности подлежат декларированию и почему нельзя провозить даже служебное оружие. Памятка для болельщиков и туристов – в материале нашего агентства.
Напомним, на данный момент в Кольцово заявлено 232 рейса на время чемпионата мира по футболу, которые аэропорт обслужит помимо основного расписания. Это самолеты, на которых будут прилетать болельщики, футбольные команды, туристы и так далее. Прием заявок воздушной гаванью продолжается, то есть в итоге рейсов станет еще больше.
Как рассказали корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе Кольцовской таможни им. Сорокина, специальных ограничений на ввоз и вывоз товаров на время ЧМ через екатеринбургский аэропорт (и другие аэропорты России) не вводится. Исключение составляет только оружие.
Итак, оружие – любое! – нельзя провозить с 25 мая.
«С 25 мая по 25 июля включительно для пассажиров международных рейсов, следующих в/из/через аэропорт Кольцово вводится запрет на провоз гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Ограничения вводятся в аэропортах всех городов, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», – пояснили в Кольцовской таможне.
Остальные товары и ценности будут провозиться в соответствии с правилами следования через таможенную границу ЕАЭС.
Без декларации в Екатеринбург и другие города ЧМ можно ввозить:
– алкогольные напитки до 3 литров на одного пассажира старше 18 лет (если вы везете от 3 до 5 литров алкоголя, необходимо оплатить пошлину);
– табачную продукцию в количестве, не превышающем 250 граммов табака, 200 сигарет, 50 сигар или сигарилл;
– товары, общий вес которых не превышает 50 кг;
– товары, стоимость которых не превышает 50 тысяч евро;
Таможенная декларация заполняется в случае перемещении следующих товаров для личного пользования:
– ввозимые товары стоимостью более 10 тысяч евро в эквиваленте и (или) общим весом более 50 килограммов;
– наличные деньги, превышающие в эквиваленте 10 тысяч долларов США;
– ввозимые и вывозимые векселя, банковские чеки, ценные бумаги;
– вывозимые культурные ценности;
– драгоценные металлы и драгоценные камни: изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде, уникальные янтарные образования;
– вывозимые государственные награды Российской Федерации;
– животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их части, а также полученная из них продукция;
– оружие, включая холодное и боеприпасы;
– наркотические средства и психотропные вещества в виде лекарственных средств по медицинским показаниям при наличии соответствующих документов;
– радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения, в том числе встроенные или входящие в состав других товаров;
– технические средства, имеющие функции шифрования.
В Кольцовской таможне уточнили, что с 29 января этого года изменился порядок ввоза культурных ценностей.
«Теперь экспертная оценка предметов не является обязательной и проводится по желанию лица, осуществляющего ввоз. Предъявления экспертных заключений или иных документов не требуется, – пояснили в пресс-службе. – А с 30 марта для вывоза предметов, не являющихся культурными ценностями, экспертным является заключение эксперта территориального органа Минкультуры».
Система tax free заработает в Кольцово во время ЧМ
Болельщиков в Екатеринбурге ожидает еще один «бонус». Во время ЧМ в Кольцово будет введена система tax free (возврат налогов за покупку), которая сейчас пилотно запущена лишь в четырех регионах.
В Кольцовской таможне пояснили, что система распространяется на товары, приобретенные в течение одного дня на сумму не менее 10 000 рублей с учетом НДС. 18% будет возвращаться с таких товаров как, например: одежда, техника, ювелирные изделия. 10% возвращается на такие товары, как продукты питания, лекарства или книги. На подакцизный товар, например, сигареты алкоголь или автомобили tax free распространяться не будет.
Чтобы вернуть НДС с покупок, пассажир должен быть гражданином государства, не входящего в ЕАЭС, и предоставить tax free в Кольцово следующие документы:
1) паспорт гражданина иностранного государства;
2) чек для компенсации суммы налога, с прикрепленными к нему подтверждающими оплату товаров платежными документами магазина, включенного в перечень операторов системы tax free;
3) сами вывозимые товары, указанные в чеке.
Деньги можно будет получить наличными сразу или в течение года на расчетный счет или банковскую карту, при этом возврат налога будет неполным – вернут не 18%, а около 10-12%.
Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»
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