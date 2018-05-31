В дни ЧМ в Кольцово будут работать 175 волонтеров, которые помогут туристам не заблудиться

В дни проведения матчей ЧМ по футболу в Екатеринбурге в аэропорту Кольцово будет работать круглосуточный волонтерский штаб. 175 добровольцев будут помогать болельщикам не заблудиться, не опоздать на рейс, найти парковку или купить воды.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, первая группа волонтеров уже прошла обучение. 95 молодых людей три дня изучали инфраструктуру Кольцово, знакомились с сервисами и службами.

Волонтерский штаб в екатеринбургском аэропорту в дни проведения матчей будет работать круглосуточно. 175 человек будут помогать приезжим разобраться с самыми распространенными организационными вопросами. Волонтеры расскажут, где расположены парковки того или иного типа, как добраться до города, когда вылетают конкретные рейсы, как распечатать билеты, что можно проносить с собой в самолет и многие другие. Еще одна группа волонтеров будет работать на входных группах: они будут помогать опаздывающим быстрее пройти на регистрацию.

Напомним, на данный момент в Кольцово заявлено 232 рейса на время чемпионата мира по футболу, которые аэропорт обслужит помимо основного расписания. Это самолеты, на которых будут прилетать болельщики, футбольные команды, туристы и так далее. Прием заявок воздушной гаванью продолжается, то есть в итоге рейсов станет еще больше.

Добавим, что специальных ограничений на ввоз и вывоз багажа на время ЧМ через екатеринбургский аэропорт (и другие аэропорты России) не вводится. Исключение составляет только оружие – оно под запретом с 25 мая. Подробнее о допустимых вещах в багаже «Новый День» писал ранее.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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