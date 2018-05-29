ТРЦ Екатеринбурга к ЧМ-2018 вводят систему tax free для иностранных покупателей

В Екатеринбурге к Чемпионату мира по футболу 2018 года будет проведен эксперимент с системой tax free. В частности крупнейшие ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» участвуют в пилотном проекте по компенсации иностранным покупателям суммы НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», данный проект реализует правительство РФ. Перечень торговых центров, а также критериев, которым они должны соответствовать, утвержден постановлением кабмина №105. Согласно документу, tax free будет действовать на территории субъектов, принимающих отборочные матчи ЧМ-2018. В Свердловской области необходимыми критериями (работа более двух лет, отсутствие задолженности по налогам и сборам и соответствие перечню мест размещения ТЦ) обладают три торгово-развлекательных центра – «Гринвич», «Пассаж» и «Алатырь».

Магазины, готовые участвовать в проекте уже во время ЧМ-2018, должны до 1 июня предоставить в Минпромторг РФ заявление и справку об отсутствии налоговой задолженности на первое число месяца подачи документов.

На днях председатель комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Елена Чернышева отправила официальное письмо директору «Гринвича» и «Пассажа» Дмитрию Сарапульцеву с предложением информировать владельцев магазинов о том, что им «в кратчайшие сроки нужно отправить заявление о включении в перечень организаций розничной торговли для участия в пилотном проекте».

Как сообщил Дмитрий Сарапульцев, эту работу «Гринвич» и «Пассаж» начали месяц назад. Условиям включения в проект соответствуют порядка 100 арендаторов.

«После опроса мы получили согласие от таких брендов, как New Balancе, Marc O'Polo, Timberland и других. Магазины в системе taх free ничего не теряют, а только приобретают дополнительных покупателей – напечатать еще один чек не проблема», – уточнил директор торговых центров.

Уже сейчас иностранцы активно пользуются tax free в таких магазинах, как Adidas, Chahel и «Золотое яблоко». Преимущественно, это граждане КНР.

«Чемпионат мира – это совсем другая история. К нам приедут те же египтяне и японцы. Это интересные покупатели. Если во время мундиаля хотя бы 20 магазинов будут с наклейками taх free, будем считать, что мы уже продвинулись», – считает Дмитрий Сарапульцев.

По словам заместителя председателя комитета по товарному рынку администрации Екатеринбурга Натальи Фирстовой, бизнесмены активно подают документы.

«Для города значимо участие в таком пилотном проекте, поскольку мегаполис посещает довольно много иностранцев. Им удобна эта система – они увидели наклейку taх free и, соответственно, с удовольствием покупают товары именно в этих магазинах. Это система привлечения покупателей, работа на имидж города», – уточнила чиновница.

Итоги пилотного проекта подведут уже 1 октября 2018 года. Если опыт будет удачным, эту систему введут во всех городах России.

Екатеринбург, Елена Васильева

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