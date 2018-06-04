Шесть чартерных рейсов из Екатеринбурга перенесли в Челябинск из-за ЧМ

Туроператоры перенесли вылет и прилет шести чартерных рейсов из Екатеринбурга в Челябинск, поскольку авиакомпании слишком поздно подали в Кольцово заявки на слоты. Аэропорт, который в июне будет работать в режиме повышенной загрузки, не успел их согласовать. Туристам организуют трансфер до Челябинска на автобусах. Недовольные среди пассажиров есть, но отказываться от вылетов вряд ли кто-то будет.

Как рассказали сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге представители Уральской ассоциации туризма, из Кольцово в аэропорт Челябинска перенесены часть июньских чартеров авиакомпаний Azur Air и «Россия». На этих чартерах туристы двух туроператоров – Anex Tour и «Библио Глобус» – должны были вылететь на отдых в Турцию, Тунис и российский юг. Но авиакомпании не успели своевременно подать заявку на слоты (время вылета/прилета для организации наземного обслуживания самолета) в Кольцово и аэропорт не включил шесть рейсов в расписание на июнь. Речь идет о вылетах и прилетах 18, 21 и 27 июня. В результате туроператоры перенесли вылет и прилет в Челябинск.

По данным УАТ, для туристов из Екатеринбурга будет организован прямой автобусный трансфер до аэропорта Челябинска. Конечно, недовольные среди пассажиров будут, поскольку изменения «удлинят» общее время в пути. Но вряд ли кто-либо будет аннулировать туры, поскольку незадолго до вылетов сделать это можно только с внушительными штрафами от туроператоров.

Напомним, за время ЧМ Кольцово примет 232 рейса, помимо тех, что есть в основном расписании на июнь. Эти самолеты будут перевозить как болельщиков, официальных лиц, так и футбольные команды. Из общего числа 112 рейсов – это чартеры с организованными группами болельщиков, еще 120 – рейсы со свободной продажей билетов.

Больше всего заявок на допрейсы подали российские авиакомпании. Перелеты будут выполняться между всеми городами, которые принимают игры ЧМ. Также поступили заявки от авиаперевозчиков из Египта, Швеции, Чехии. В результате маршрутная сеть Кольцово на время дополнится нехарактерными направлениями – такими как Каир, Александрия, Краков, Стокгольм, Гетеборг и другие.

Самыми напряженными, естественно, станут дни проведения матчей чемпионата. Максимальный пассажиропоток ожидается в утренний пик – на прилет, в вечерний пик – на вылет. По предварительным данным, пассажиропоток в эти периоды составит 2000 человек в час.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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