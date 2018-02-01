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Четверг, 1 февраля 2018, 10:40 мск

Екатеринбург

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Активнее всех отели в Екатеринбурге на время ЧМ-2018 бронируют французы и мексиканцы

Наибольшую активность в бронировании гостиничных номеров на дни матчей ЧМ-2018 в Екатеринбурге проявляют жители Мексики и Франции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, вчера тема размещения гостей чемпионата в екатеринбургских отелях в очередной раз стала темой обсуждения для чиновников. До этого специальная комиссия посетила два отеля – на проспекте Ленина, 9а, и на улице Красноармейской, 72. По словам представителей гостиниц, сейчас в каждой забронировано порядка 80-90% номерного фонда на июнь. Активнее всего бронируют номера в столице Урала жители Мексики и Франции.

Напомним, французские футболисты 21 июня сразятся в Екатеринбурге с командой Перу, а мексиканские – 27 июня со Швецией. Кроме того, 15 июня 2018 года сыграют сборные Египта и Уругвая, а 25 июня – Япония и Сенегал.

О том, что в городе заканчиваются свободные номера в отелях на дни матчей, «Новый День» уже сообщал. При этом еще не все билеты проданы, и последние места разберут очень быстро. Не исключено, что на фоне этого еще больше возрастут цены на аренду квартир – а они уже и сегодня доходят до 1000 долларов в сутки за однушку.

Екатеринбург, служба информации

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