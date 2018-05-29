В Екатеринбурге на время ЧМ откроется мобильное консульство Мексики

На время проведения чемпионата мира по футболу в России откроются четыре мобильных консульства Мексики, которые будут оказывать помощь гражданам своей страны. В том числе, одно из консульств расположится в Екатеринбурге. Отельеры на Урале ранее рассказывали, что именно мексиканцы и французы бронируют больше всего номеров на время ЧМ.

Об открытии четырех мобильных консульств сообщил замминистра иностранных дел Мексики Карлос де Икаса, его цитирует «РИА Новости». По словам чиновника, консульства на время ЧМ будут работать в Москве, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. А четвертое будет организовано в Самаре или Санкт-Петербурге – в случае выхода сборной из группы. Всего в Россию, по словам Карлоса де Икаса, приедут около 6000 мексиканцев.

Напомним, Мексика будет играть в Екатеринбурге 27 июня, команда встретится со сборной Швеции. Ранее уральские отельеры рассказывали, что именно мексиканцы наряду с французами забронировали больше всего номеров в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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