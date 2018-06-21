В Екатеринбурге для болельщиков на два дня открыли консульство Перу

Сегодня в Екатеринбурге на два дня открылось мобильное консульство Перу. Дипмиссия расположилась в здании УрГЭУ на улице 8 Марта, специалисты готовы ответить на все вопросы перуанских туристов, помочь в сложной ситуации. Сегодня сборная Перу сыграет с Францией на «Екатеринбург Арене» в рамках ЧМ по футболу.

По информации перуанских дипломатов, которых цитирует пресс-служба экономического университета, в Екатеринбург приехало более 20 тысяч граждан республики Перу. Мобильное консульство для них расположилось в УрГЭУ в отдельном кабинете и будет работать сегодня и завтра до 18 часов. Принимать перуанцев прибыл начальник консульского отдела посольства республики Перу в РФ Фернандо Тапиа Фернандес-Бака. Сотрудники готовы ответить на вопросы своих соотечественников и решить всевозможные проблемы, связанные с их пребыванием на территории России.

Перуанцы стали прибывать в Екатеринбург одними из первых. Как передает корреспондент «Нового Дня», болельщиков в красных куртках с надписями «Перу» можно встретить в последнюю неделю в разных районах города.

Добавим, что также свое мобильное консульство в Екатеринбурге откроет Мексика, сборная которой встретится со сборной Швеции 27 июня.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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