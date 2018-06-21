Повар сборной Перу накормил посетителей нового ресторана в Екатеринбурге (ФОТО)

Накануне вечером в Екатеринбурге торжественно открылся перуанский ресторан Metis. Для гостей заведения в этот вечер готовил Аугусто Санчес – повар национальной команды Перу, которая сегодня сыграет на «Екатеринбург Арене» против сборной Франции. У себя на родине он личность легендарная: пишет книги про перуанскую кухню, владеет несколькими ресторанами.

В вечер открытия, как говорили посетители ресторана, было no caber de pie en un sitio ‒ «Яблоку негде упасть». Шеф-повар Рашид Рахманов и его перуанский коллега готовили севиче и пели «Barra Peruano!» вместе с гостями, которые периодически начинали скандировать: «Ole, ole, ole, ole, Peru! Peru!». Рашид Рахманов ‒ известный повар и популяризатор латиноамериканской кухни ‒ рассказал, что когда-то севиче было придумано рыбаками, а в Перу севичерьи так же популярны, как на Урале киоски с шаурмой. «Конечно, в столице Урала перуанской рыбы не найти, но ее вполне заменит тот же северный окунь или тилапия, подойдет муксун, нельма, сиг. Принцип севиче – сырая рыба плюс маринад из лайма и множество приправ, включая лук, чили, кинзу. И, конечно, авокадо и картофель», ‒ сказал он.

Как рассказала хозяйка заведения, ресторатор Лейла Джатдоева, она открыла для себя перуанскую кухню во время путешествий по миру. Простая и одновременно продуманная, она основана на овощах и множестве вкусовых нюансов, которых добиваются с помощью приправ. «Конечно, она больше понятна будет людям, интересующимся кухнями разных народов. Для человека, привычного к традиционной российской кухне, более понятна будет утренняя каша, а для перуанца ‒ севиче из белой рыбы в соке лайма. Прилива сил им, кстати, хватает до вечера, ‒ рассказала хозяйка ресторана Лейла. – Ощущение праздника, которое появилось с прибытием именно перуанских болельщиков, отмечают все в Екатеринбурге. И это настроение, это мироощущение от жителей страны Мачу-Пикчу, создается в том числе кухней. Наша задумка – попытка передать частичку Перу, частичку этой жизненной радости».

Добавим, что сегодня после матча в Metis ждут посла Перу и других высокопоставленных гостей.

Екатеринбург, Таисья Юсупова

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