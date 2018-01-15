Же не па трамвай футбол – на каком языке будет говорить Екатеринбург с французскими болельщиками ЧМ-2018 (ФОТО, ВИДЕО)

Наше агентство решило проверить, как уральцы этим летом будут находить общий язык с иностранными болельщиками, не говорящими по-английски. Вместе с уроженцем Альп Бастианом Бертом корреспондент РИА «Новый День» испытал на прочность языковые барьеры прохожих, полиции, кондукторов и коммунальщиков.

Француз тестирует Екатеринбург

В Екатеринбурге пройдут матчи между представителями восьми стран, и далеко не все болельщики-иностранцы будут говорить на английском. А если и будут, не факт, что их поймут в полиции или трамвае. Во всяком случае, так случилось с Бастианом. По легенде эксперимента, француз не понимает по-русски, но очень хочет попасть от съемной квартиры к стадиону, затем в Ельцин Центр и вернуться домой. Вопросы Бастиан задает на французском, но понимает и англоязычных собеседников. Из всех людей, опрошенных Бастианом, легко и просто с ним смог объясниться лишь работник коммунальной сферы. Он изъяснялся сразу на двух языках. Правда, найти остановку Бастиану по инструкции, полученной от коммунальщика, так и не удалось. Тем не менее, к концу дня гость города заявил, что уральцы «дружелюбные, очень стараются понять», а значит, хоть и жестами, но помочь иностранцу готовы почти все.

Напомним, еще в 2013 году администрация города анонсировала скорый выход т.н. «Памятки для полицейского». «В ней будут собраны основные коммуникационные фразы на английском языке. Примечательно, что акцент при подборе фраз для полицейских сделан на культурную составляющую, в том числе на информацию об истории и основных достопримечательностях столицы Урала. По оценке специалистов, для организации работоспособной системы коммуникации органов правопорядка с иностранцами в Екатеринбурге необходимо было провести обучение 700-1000 человек личного состава городского гарнизона полицейских, направленное на отработку навыков общения с иностранными туристами», – заявили тогда в мэрии. Такие же памятки планировалось изготовить для работников сферы обслуживания.

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

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