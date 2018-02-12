Кассиров желдорвокзала научат общению с иностранцами онлайн, а начальников станций отправят в Европу

Сотрудников железнодорого вокзала Екатеринбург-Пассажирский, которые отвечают за обслуживание пассажиров, обучат международному протоколу, иностранным языкам и основам транспортной безопасности в преддверии ЧМ-2018. Обучение будет идти с февраля по май. Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД. Интересно, что эта часть персонала будет слушать лекции очно и онлайн, а вот начальников вокзалов всех городов-хозяев чемпионата, в том числе и екатеринбургского, отправят на стажировку в Европу. «Применять лучшие зарубежные практики можно будет не только во время соревнований, но и после, превращая пространство на вокзалах в более комфортную среду для пассажиров. Обучение иностранному языку на электронной образовательной платформе пройдут начальник вокзала Екатеринбург, его заместители и дежурные помощники», – сообщили в пресс-службе железной дороги.

Напомним, некоторое время назад на вокзале Екатеринбург-Пассажирский были построены досмотровые пункты, вход на территорию станции теперь возможен только через них. Это сделано ради безопасности пассажиров. «Инспекторы входного контроля, которые будут обеспечивать безопасность на входных группах вокзалов, пройдут специальную подготовку по работе с досмотровым оборудованием, их обучат методам визуальной диагностики психоэмоционального состояния посетителей», – пояснили в СвЖД.

Кроме того, сейчас идет работа по обновлению информационно-навигационной системы – надписи на табличках и указателях переведут на английский. На этом же языке будут дублироваться сообщения об отправлении и прибытии поездов.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 12.02.18

УГМК получит льготы от правительства области. / В соцсетях стали торговать монетами Банка России с портретами погибших хоккеистов «Локомотива» (ФОТО). / В Екатеринбурге вынесен приговор двум участникам ОПГ, грабившим предпринимателей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»