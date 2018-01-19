В метро Екатеринбурга тестируют объявления на английском языке

Пассажиры екатеринбургского метрополитена заметили, что названия станций и сопутствующую информацию в вагонах стали проговаривать на двух языках – на русском и на английском. Об этом «Новому Дню» рассказали читатели.

Информацию агентству подтвердили в ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен». Там сообщили, что дубляж пока проходит тестовый период, поэтому объявления на английском прокручиваются только в вагонах одного состава. Но в ближайшее время будут звучать и во всех остальных.

Екатеринбург, служба информации

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