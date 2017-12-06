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Среда, 6 декабря 2017, 10:31 мск

Екатеринбург

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Названы отели в Екатеринбурге, где поселятся футбольные сборные во время ЧМ-2018

Названы отели в Екатеринбурге, где поселятся футбольные сборные во время ЧМ-2018
Фото Google.Maps

В Екатеринбурге определены гостиницы, в которых будут размещаться команды – участницы Чемпионата мира по футболу.

Как сообщил председатель городского комитета бытового обслуживания Максим Афанасьев, сборные Уругвая, Перу, Сенегала и Швеции поселятся в отеле «Рамада», сборные Египта, Франции, Японии и Мексики – в отеле «Хилтон». По мнению чиновника, иностранные болельщики будут заселяться рядом с этими отелями.

Напомним, игры ЧМ пройдут в Екатеринбурге летом следующего года. 15 июня сыграют сборные Египта и Уругвая, 21 июня сразятся команды Франции и Перу, 25 июня – Япония и Сенегал, 27 июня – Мексика со Швецией. Все эти команды воспользуются тренировочными площадками на Уралмаше («СКБ банк Арена»), Эльмаше (стадион СОК «Калининец») и в Пионерском поселке (стадион «Исеть»).

Ранее стало известно, что ни одна из 32 сборных ЧМ-2018 не выбрала Екатеринбург для долгосрочного размещения на время турнира.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Валентина Ярославцева

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