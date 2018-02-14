В Екатеринбурге в очередной раз арестовали отель Hilton, где летом будут жить футболисты на ЧМ

В Екатеринбурге здание отеля DoubleTree by Hilton вновь было арестовано по решению Арбитражного суда – в качестве обеспечительной меры по иску. Ранее отель уже попадал в аналогичный скандал. Добавим, что летом именно в «Хилтоне» должны поселить сборные Египта, Франции, Японии и Мексики, которые приедут на ЧМ. Арест не должен стать помехой.

Решение об аресте отеля DoubleTree by Hilton принял Арбитражный суд Свердловской области по иску строительной компании ООО «Стайм-Урал» (выполняла ремонтные работы в отеле) к собственнику здания ООО «И-Эйч-Эм». Само здание выступило в качестве обеспечения иска. Арест означает лишь запрет на действия с имуществом в Регпалате – то есть на сделки по купле-продаже. Селиться в отель не запрещено: на сайтах бронирования можно выкупить номер хоть на сегодняшнюю ночь.

Сам спор строителей и собственника помещений запутанный. Как следует из материалов дела на сайте Арбитража, заказчиком выступила фирма «Альфа» – она и задолжала строительной компании «Стайм-Урал» 50 миллионов рублей. При этом один из банков, который выдавал кредит на обеспечение ремонтных работ уже компании «Стайм-Урал», требует признать строительную фирму банкротом. В итоге «Стайм-Урал» потребовало возместить долг, а в качестве обеспечения иска – арестовать само здание отеля, где проводились работы.

Арбитражный суд области согласился с доводами «Стайм-Урал». Попытки «И-Эйч-Эм» отменить решение об аресте отеля не увенчались успехом – ходатайство было отклонено. Следующее рассмотрение по делу назначено на апрель.

Добавим, что летом именно в DoubleTree by Hilton должны поселить сборные Египта, Франции, Японии и Мексики, которые приедут на ЧМ. Арест здания отеля не помешает этим планам: закрытия гостиницы не предполагается.

Ранее «Хилтон» уже был под арестом по решению суда. Как писал в 2016 году «Новый День», тогда здание стало заложником судебного спора между пермским ООО «Инженерно-строительная компания «Гардиан» – девелопером проекта и собственником объекта ООО «Альфа». «Гардиан» через суд начал взыскивать более 20 млн рублей по договору подряда от 2013 года, из которых около 17 млн непосредственно задолженность, 3 млн рублей – неустойка. Согласно материалам суда, работы были оценены в 40 млн рублей, из которых заказчик выплатил лишь половину. Суд определил наложить арест на счета ООО «Альфа». После чего началась череда апелляционных жалоб: ответчик требовал признать меры необоснованными, ссылаясь на то, что такие требования могут причинить значительный ущерб компании. После отклонения жалобы ответчик требование изменил и попросил вместо счетов арестовать «недвижимое имущество, принадлежащее обществу».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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