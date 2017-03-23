Екатеринбург получит 2,9 миллиарда рублей на ремонт дорог к ЧМ-2018

Публикации за 23.03.17

Свердловское правительство выделит муниципалитетам 3,6 миллиарда рублей в текущем году на ремонт и строительство городских дорог. Львиную долю этих средств получит Екатеринбург в рамках подготовки к футбольному Чемпионату мира. Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании кабмина.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе облправительства, чуть более 1 миллиарда рублей пойдет на строительство и реконструкцию дорог вблизи Центрального стадиона, в том числе соединение улицы Ленина с улицей Татищева. Еще около 1,34 миллиарда рублей предусмотрены на ремонт 49 объектов улично-дорожной сети, попавших в программу подготовки к ЧМ. На обычные муниципальные дороги Екатеринбург получит субсидию в размере 500 миллионов рублей.

Семи муниципалитетам, подавшим заявки на капремонт местных дорог, будет выделено 378 миллионов рублей. Среди них Каменский округ – 81 миллион рублей, Невьянский округ – 70 миллионов, Лесной – почти 67 миллионов. Также еще восьми муниципалитетам будет направлено более 330 миллионов рублей на переходящие на 2017 год объекты дорожного строительства. В частности, почти 60 миллионов рублей получит Нижняя Салда, 54 миллиона рублей – Каменск-Уральский, 51 миллион рублей – Верхняя Пышма, 50 миллионов рублей – Байкаловский муниципальный район, 39 миллионов рублей – Краснотурьинск.

Добавим, что общий объем дорожного фонда Свердловской области на 2017 год составляет более 12 миллиардов рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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