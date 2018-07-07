«Это уже победа»: как Екатеринбург болел за сборную Россию в последнем для нас матче ЧМ-2018 (ФОТО)

В Екатеринбурге теперь уже точно простились с большим футболом. Поражение российской сборной в 1/4 финала Чемпионата мира поставило точку в этом празднике, который коснулся и Урала.

Екатеринбуржцы начали готовиться к матчу задолго до его начала: были фейерверки, гудящие машины, оптимистично настроенные люди. В фан-зоне в ЦПКиО, которая за полчаса до старта игры перестала принимать болельщиков, было очень людно и очень шумно. Сюда съехались не только жители Екатеринбурга, но и других городов Свердловской области. И все горячо поддерживали сборную, освистывая хорватов во время угловых и опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева.

После гола Дениса Черышева все вокруг буквально взорвалось. Люди кричали «ура», обнимали друг друга и тут же принялись скандировать «Россия! Россия!». Радостные вопли неслись не только из фан-зоны, но и из окон жилых домов. И даже ответный гол хорватов не сбил настроя болельщиков. Казалось, все еще можно исправить, но во втором тайме люди стали покидать фан-зону, организаторы даже объявили новый этап пропуска людей внутрь периметра.

Смотрели футбол и в центре города – в ставшем стихийной фан-зоной баре «Американка». Правда, веселых перуанцев и мексиканцев сменили местные, которые не доехали до ЦПКиО.

Тут дежурили усиленные патрули полиции, однако – по крайней мере, во время игры, их вмешательство не потребовалось. Здесь тоже горячо поддерживали сборную.

Когда игра перешла в пенальти после 2:2 на табло, люди кричали «Игорь! Игорь!», болея за вратаря нашей сборной.

Те же люди, впрочем, спустя несколько минут осыпали футболистов проклятиями. Расходились тихо. В толпе то и дело мелькали обрывки фраз: «Для нашей сборной четвертьфинал – это уже победа».

Расходившаяся из ЦПКиО публика напоследок прокричала «Россия, молодцы».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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