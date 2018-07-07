российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 8 июля 2018, 02:45 мск

Новости Екатеринбург

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд, Спецпроекты

«Это уже победа»: как Екатеринбург болел за сборную Россию в последнем для нас матче ЧМ-2018 (ФОТО)

В Екатеринбурге теперь уже точно простились с большим футболом. Поражение российской сборной в 1/4 финала Чемпионата мира поставило точку в этом празднике, который коснулся и Урала.

Екатеринбуржцы начали готовиться к матчу задолго до его начала: были фейерверки, гудящие машины, оптимистично настроенные люди. В фан-зоне в ЦПКиО, которая за полчаса до старта игры перестала принимать болельщиков, было очень людно и очень шумно. Сюда съехались не только жители Екатеринбурга, но и других городов Свердловской области. И все горячо поддерживали сборную, освистывая хорватов во время угловых и опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева.

После гола Дениса Черышева все вокруг буквально взорвалось. Люди кричали «ура», обнимали друг друга и тут же принялись скандировать «Россия! Россия!». Радостные вопли неслись не только из фан-зоны, но и из окон жилых домов. И даже ответный гол хорватов не сбил настроя болельщиков. Казалось, все еще можно исправить, но во втором тайме люди стали покидать фан-зону, организаторы даже объявили новый этап пропуска людей внутрь периметра.

Смотрели футбол и в центре города – в ставшем стихийной фан-зоной баре «Американка». Правда, веселых перуанцев и мексиканцев сменили местные, которые не доехали до ЦПКиО.

Тут дежурили усиленные патрули полиции, однако – по крайней мере, во время игры, их вмешательство не потребовалось. Здесь тоже горячо поддерживали сборную.

Когда игра перешла в пенальти после 2:2 на табло, люди кричали «Игорь! Игорь!», болея за вратаря нашей сборной.

Те же люди, впрочем, спустя несколько минут осыпали футболистов проклятиями. Расходились тихо. В толпе то и дело мелькали обрывки фраз: «Для нашей сборной четвертьфинал – это уже победа».

Расходившаяся из ЦПКиО публика напоследок прокричала «Россия, молодцы».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.07.18

Фан-зона в ЦПКиО переполнена – болельщиков больше не пускают. / В самолете, летевшем в Екатеринбург, родился ребенок. / Коммунисты выбрали первую тройку кандидатов на выборах в екатеринбургскую гордуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / Чемпионат мира по футболу-2018

Россия билась до последнего с Хорватией, но проиграла и покинула ЧМ-2018

Фан-зона в ЦПКиО переполнена – болельщиков больше не пускают

«Проклятие граффити»: в Казани срочно рисуют Модрича для наведения неудачи на Хорватию

«Отдадим всё и даже больше за победу»: сборная РФ обратилась к болельщикам перед матчем с хорватами

Кандидаты в мэры Екатеринбурга и футбольная нервотрепка: итоги недели (ФОТО, ВИДЕО)

В России может появиться монета в полрубля

В честь Акинфеева хотят назвать алмаз в форме футбольного мяча

В Петербурге решили уничтожить граффити с Черчесовым после жалобы местного жителя (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, Фоторепортаж, Чемпионат мира по футболу-2018,

Новости партнеров