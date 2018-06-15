Египтяне пригласили имама в гостиницу

Сборная Египта не смогла приехать сегодня утром на праздничную молитву в Медную мечеть. Футболисты попросили пригласить имама в гостиницу на службу.

Сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам, праздник в честь окончания поста в месяц Рамадан. Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» председатель ДУМСО Артур Мухутдинов, на утреннюю молитву в Медную мечеть в Верхней Пышме звали игроков сборной Египта, однако они не смогли приехать из-за большого расстояния и графика тренировок. «Мы едем к ним в отель. Они попросили, чтобы имам прочитал пятничную молитву в отеле», – рассказал Мухутдинов.

Несколько египетских болельщиков пришли сегодня на молитву в ЦРО ДУМ СО «Центральный Муфтият» на Бажова, 219в. «Было пять болельщиков, один из них выступил, он говорил на арабском, мы переводили. Он поздравил всех и сказал, что рад, что оказался на праздничной молитве в России», – прокомментировал муфтий ЦРО ДУМ СО «Центральный муфтият» Абдуль-Куддусс Ашарин.

Сборная Египта сегодня сыграет с уругвайцами на «Екатеринбург Арене». Первый матч ЧМ-2018 в России прошел вчера в «Лужниках» – со счетом 5:0 сборная Россия разгромила Саудовскую Аравию.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.06.18

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