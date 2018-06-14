Тест-драйв фан-зоны: как екатеринбуржцы, египтяне и уругвайцы болели за сборную РФ

Екатеринбург, Июнь 14 (Новый День, Екатерина Норсеева) ‒ Сегодня фан-зона в Екатеринбурге прошла крещение боем ‒ ее посетили несколько тысяч болельщиков, чтобы увидеть первый матч Чемпионата мира по футболу-2018. На поле «Лужников» вышли сборные России и Саудовской Аравии.

До начала матча, который стартовал в 20:00, людей в фан-зоне было немного ‒ «Чайфы», которых любят в Екатеринбурге, выступали слишком рано для местных, которые не успели добраться до ЦПКиО с работы. Иностранные болельщики вежливо притопывали под уральский рок, но и только.

Ажиотаж в фан-зоне начался после церемонии открытия.

Зрелище, кстати, получилось очень красивым ‒ достойным строчки Party like a Russian, посетители ЦПКиО прилипли взглядами к экрану, подпевая Робби Уильямсу и Аиде Гарифуллиной.

Затем поклонники футбола приветствовали сборные России и Саудовской Аравии. Но, как ни странно, самые громкие аплодисменты и одобрительные подвывания и улюлюкания сорвали не футболисты, а президент России Владимир Путин, которому хлопали и местные болельщики, и египтяне с уругвайцами.

Они, кстати, в этот вечер болели за российскую команду, но то и дело устраивали перекличку ‒ хором скандировали названия своих стран, кто кого перекричит. Громче всех звучало «Рос-си-я»! Особенно после первого гола Юрия Газинского ‒ радовались все, и местные болельщики, и интуристы. Представителей Саудовской Аравии в фан-зоне, кажется, не было.

При этом в течение всего первого тайма и перерыва люди продолжали пребывать в фан-зону, так что образовалась даже давка у vip-трибун, где, кстати, были замечены свердловские вице-губернатор Сергей Швиндт, министр спорта Леонид Рапопорт, глава департамента жилстройнадзора Алексей Россолов, и другие.

Давка, кстати, объяснилась просто. Болельщики посетовали на просчет организаторов, которые решили установить палатки с едой и напитками только с одной стороны экрана. Из-за этого желающим выпить и закусить приходилось пробиваться через толпу тех, кто просто смотрел игру, причем поток шел как со стороны палаток, это были те, кто уже закупил съестное, так и с противоположного направления ‒ те, кто только шел к лоткам. В бочку меда ложку дегтя добавили и курилки ‒ в фан-зоне разрешили дымить только в строго отведенных местах, но их оказалось не очень много. Известно, что египтяне довольно много курят, так что и тут скапливались «пробки».

Но ликование от феерии, которую устроили футболисты сборной России на поле «Лужников», перекрыло весь негатив.

Счет матча-открытия ‒ 5:0 в пользу команды Станислава Черчесова стал отличным финалом первого игрового дня ЧМ-2018. Под крики «Россия ‒ чемпион» болельщики покидали фан-зону. Некоторые ‒ в танце.

Екатеринбург. Другие новости 14.06.18

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