Силь ву пле, дорогие гости: поезда с французами и перуанцами встречали на вокзале с плюшками и оркестром (ВИДЕО, ФОТО)

В Екатеринбург сегодня прибыли несколько специальных поездов для болельщиков, которые ехали с матчей из Саранска, Казани и Москвы, на матч между сборными Перу и Франции.

Болельщиков из Перу и Франции встречают на вокзале с плюшками и оркестром

Как передает корреспондент «Нового Дня», на станции «Екатеринбург-Пассажирский» сегодня встречали поклонников обеих национальных команд. Не обошлось без местного колорита. Голодные болельщики оценили и хлеб-соль, и пирожки, и девушек в национальных костюмах. Но особенно им понравилось, кажется, выступление оркестра, который встречал поезда популярными мелодиями. Французы c видимым удовольствием подпевали известные Sous Le Ciel de Paris и Champs-Élysées. Настолько популярных перуанских мелодий в репертуаре уральского оркестра не нашлось, поэтому красно-белые, которые взяли к тому же числом, пели а капелла.

Напомним, сегодня в 20:00 на «Екатеринбург-Арене» пройдет 21 матч Чемпионата мира по футболу-2018. На поле выйдут сборные Франции и Перу.

Екатеринбург, служба информации

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