«Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста»: почему гостей ЧМ-2018 зовут на фестиваль кухни в библиотеку?

В Екатеринбурге придумали очередную обреченную на провал затею, как развлечь иностранных болельщиков, которые приедут на матчи Чемпионата мира по футболу-2018. В городе проведут Фестиваль кухни народов Урала. Звучит вообще-то здорово ‒ гастрономические праздники в Екатеринбурге за последние несколько лет стали очень востребованным форматом у местных жителей и гостей, а организаторы поднаторели в проведении подобных фестивалей. Так, значит, принимающая сторона наконец-то нашла правильный формат, чтобы достойно встретить болельщиков из других стран? А вот и нет.

В областном минкульте рассказали, что фестиваль пройдет в понедельник, 25 июня с 16.00 до 19.00 в Свердловской областной межнациональной библиотеке на улице Академика Бардина, 28. И вот тут появляются вопросы к целесообразности этого мероприятия.

Во-первых, почему фестиваль кухни уральских народов нельзя провести в день матча – например, 24 июня, когда в Екатеринбурге будут японцы и сенегальцы, выходной день – время удобное и для горожан и для гостей. Почему надо его проводить на следующий день после матча, когда люди ожидаемо будут уезжать домой/по другим городам ЧМ?

Во-вторых, почему фестиваль непременно нужно проводить днем в рабочий понедельник, когда екатеринбуржцы, которые вообще-то очень уважают разные гастрономические фестивали, точно не смогут его посетить?

В-третьих, почему фестиваль, который проводится, если верить минкульту, «в рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», проводится не в фан-зоне, не у «Екатеринбург-Арены», не на Вайнера, которая стала стихийной точкой притяжения для десятков тысяч болельщиков и горожан во время ЧМ-2018? Кто из болельщиков поедет на улицу Академика Бардина? Они до Плотинки-то не доходят, несмотря на уверения госпожи Тукановой, что палатки с развесистой клюквой посещают аж по две тысячи человек в день. Неужели болельщики поедут в библиотеку (при всем уважении) у черта на куличках?

Вопросы эти, вероятно, перейдут в категорию риторических. Весь предыдущий опыт Чемпионата в Екатеринбурге показывает, что быстро принимать решения и ориентироваться в ситуации областные власти, которые отвечают за организацию гостеприимства, отчего-то не хотят или же просто не имеют. Счастливое исключение составила вчерашняя встреча поездов с болельщиками из Франции и Перу ‒ и танцующий оркестр, и хлеб-соль, и пирожки с шаньгами пришлись по вкусу иностранцам. Так что тут, справедливости ради, организаторы попали в яблочко. По адекватности остальных мероприятий гостеприимства вопросов больше чем ответов.

Впрочем, что ожидать, если на критику директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова отвечает, что «новость живет три дня», а потому, видимо, ее проще забыть, чем попытаться что-то поменять, приняв во внимание конструктивные замечания.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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