20 перуанцев, 3 француза. Футбольная ночь музеев в Екатеринбурге провалилась

Футбольная ночь музеев в Екатеринбурге не вызвала ажиотажа. Вчера вечером все болельщики отправились смотреть трансляции матчей в фан-зоне и городских пабах, и лишь немногие из них заглянули в музеи из любопытства. Вышло так, что специально нанятые переводчики для иностранцев большую часть времени скучали без работы. Музейщики сетуют на плохую информационную работу со стороны властей и отмечают, что на подготовку к тематической акции им дали слишком мало времени.

По данным Министерства культуры Свердловской области, общее количество посетителей «Футбольной ночи музеев» составило более двух тысяч человек. Для сравнения, майская «Ночь музеев» собрала свыше 150 тысяч горожан. Сейчас можно с уверенностью говорить, что екатеринбургская акция к ЧМ не заинтересовала иностранцев, а многие гости были не в курсе культурного события в рамках города.

«Конечно, такого наплыва, как в традиционную «Ночь музеев», у нас не случилось. Вчера были около 20 перуанцев, и совсем немного французов, всего 2-3. Для туристов из Перу проводили экскурсии на английском языке, один из французов тоже воспользовался переводчиком, а у другого был личный гид. Очень много было молодежи, волонтеров из местных жителей», – рассказала PR-менеджер Екатеринбургского музея изобразительных искусств Яна Шляхецкая.

В Музее истории камнерезного искусства специально к «Футбольной ночи» организовали во дворе уральское чаепитие из самовара и с баранками. Посетители были в восторге, но иностранцев среди них было очень мало. Музейным работникам запомнилась лишь группа перуанцев, которые устроили братание с другими гостями и вручили одной девочке фанатский шарф, а также француженка, которая целенаправленно хотела попасть на экскурсию.

Фото музея камнерезного искусства

«Вчера было около 200 человек, но в основном это наши жители. Туристов совсем немного. Мы думаем, это связано с тем, что время акции совпало с трансляцией матча и все болельщики находились в фан-зоне. Хотя у нас была приготовлена интересная программа и дежурили переводчики. Иностранцы к нам заходят и в другие дни, с ними общается в основном наш сотрудник, который владеет английским», – сообщила замдиректора музея Татьяна Мельникова.

Порядка тысячи человек пришли на выставки музейного объединения «Свердловский краеведческий музей».

«Все семь наших музейных площадок были во всеоружии, чтобы принять гостей, мы открыли экспресс-экскурсии. Но, конечно, если сравнить с посещаемостью фан-зоны, у нас было гораздо меньше людей. Практически не было иностранцев, хотя мы их ждали. Может быть, акцию не успели разрекламировать как следует. У нас были афиши только на русском языке, на английском сделать не успели», – поделился подробностями замдиректора музея Владимир Быкодоров.

Он отметил, что в выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» специально к ЧМ была открыта выставка «Футбол-футбол», которая пользуется популярностью у волонтеров. Но к этой экспозиции музей готовился с января, а приглашение поучаствовать в «Футбольной ночи» пришло, для сравнения, только месяц назад. Так что наличие тематической выставки во время акции стало удачным стечением обстоятельств, а не результатом подготовки.

Другие опрошенные РИА «Новый День» музейщики Екатеринбурга неофициально рассказали, что указ о проведении «Ночи» пришел из Москвы, но почему-то в последний момент. Из-за этого многие программы собирались буквально на коленке. Пришлось показывать текущие экспозиции, ничего нового никто не успел придумать. Музеи остались недовольны, так как сразу было понятно, что акция не привлечет любителей спорта.

В пресс-службе министерства культуры Свердловской области агентству сообщили, что «Футбольная ночь музеев» входила в федеральную программу мероприятий на время проведения чемпионата мира и изначально была запланирована во всех городах – участниках турнира. Подготовка к «Ночи» началась за полгода, а все программы были подготовлены и согласовывались. Но, как пояснили в министерстве, некоторые музеи присоединились к акции в последний момент, поэтому могла возникнуть какая-то неразбериха.

Добавим, что всего в акции участвовали 25 музейных площадок. На каждой из них в течение всего вечера дежурили переводчики, на работу которых были выделены дополнительные средства из бюджета минкульта.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.06.18

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