Экскурсии по прошлому и очень много музыки: как прошла «Ночь музеев-2018» в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге накануне завершилась традиционная «Ночь музеев», собравшая десятки тысяч людей. Центром притяжения стали музыкальные площадки и выставки об истории города.

Так, в свердловской Филармонии посетителям рассказывали об истории появления на екатеринбургской сцене органа и клавесина, планах о строительстве нового зала и фестивале «Безумные дни», который уже прочно вошел в культурную программу Екатеринбурга. Параллельно зрителей развлекали: можно было почувствовать себя дирижером хора и потанцевать всем вместе под несложные команды.

Ночь музеев

Субботним вечером популярным местом был, конечно, Исторический сквер, где проходил фестиваль Rock Museum. Горожане до самой ночи отрывались под музыку блюза и рок-н-ролла.

На Уралмаше самым интересным местом стала Белая башня. Во-первых, там можно было подняться на смотровую площадку и полюбоваться видом на район с высоты девятиэтажки. Для безопасности посетителям выдавали строительные каски. Во-вторых, в самой башне была устроена фотовыставка, посвященная высотным точкам города – существующим и уже исчезнувшим с карты города. Почетное место в экспозиции заняла снесенная в марте этого года телебашня.

В ЦК «Орджоникидзевский» прошла выставка еще одного потерянного архитектурного сооружения – кинотеатра «Темп», который был окончательно разрушен этой весной. Организаторы попробовали воссоздать атмосферу 70-х годов: на лестнице был устроен импровизированный кинотеатр с показом советских фильмов, на входе зрителей встречала живая музыка, всех угощали мороженым.

Как обычно, большой популярностью пользовался музей истории Екатеринбурга, где в этом году рассказывали о переименовании улиц города. В музее ИЗО посетителей знакомили с картинами из запасников через акции в соцсетях, а в Литературном квартале можно было посмотреть секретные документы на выставке «Русские нобелиаты», и послушать музыку на эстраде «Ракушка».

К слову, многие музеи и культурные центры в этом году запустили экскурсии с дополненной реальностью в 3D, но записываться на них нужно было заранее, так что мест хватило не всем желающим. Но в целом «Ночь музеев» удалась – диких очередей, как в прошлый раз, почти не было, а теплая погода позволила екатеринбуржцам гулять допоздна.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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