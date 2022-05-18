Временные трибуны «Екатеринбург Арены» теперь обещают убрать в 2024 году

Демонтаж временных трибун на «Екатеринбург Арене», вероятно, состоится в ближайшие два-три года. Об этом сообщила начальник городского управления по физкультуре и спорту Людмила Фитина, отвечая на вопросы депутатов.

По словам чиновницы, ранее было принято решение оставить временные трибуны, чтобы сохранить вместимость стадиона 35 тысяч человек для проведения церемоний открытия и закрытия Универсиады. Лишь после этого предполагалось провести реконструкцию «Екатеринбург Арены». Отмена студенческих Игр на Урале не ускорит сроки демонтажа трибун.

«Сегодня в зависимости от ситуации министерство спорта еще раз посмотрит свои планы. Но судьба стадиона понятна, временные трибуны будут разобраны, и «Екатеринбург Арена» станет чуть меньше по наполняемости. Работы будут проведены в 2023 или 2024 годах», – прокомментировала Фитина.

Сборно-разборные боковые трибуны на «Екатеринбург Арене» появились после очередной реконструкции стадиона для проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Так подрядчики выполнили требования FIFA по вместимости спортивного сооружения (не менее 35 тысяч мест). Из-за необычного вида выступающих конструкций «Екатеринбург Арена» получила прозвище «стадион с ушами».

12 тысяч временных зрительских мест планировали разобрать в 2020 году и распределить по спортивным площадкам свердловских муниципалитетов. На разбор трибун требовалось 500 миллионов рублей, и сроки постоянно переносились. В прошлом году была названа новая стоимость работа по адаптации екатеринбургского стадиона – 1,2 миллиарда рублей. За эти деньги планируется не только разобрать временные трибуны, но также установить медиаэкраны и построить музей спорта Свердловской области.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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