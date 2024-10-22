Депутаты считают, что не нужно разбирать временные трибуны «Екатеринбург Арены»

Екатеринбургские депутаты предложили не демонтировать временные трибуны «Екатеринбург Арены», а оставить их как «изюминку» спортивного комплекса.

В частности, с таким мнением выступил Дмитрий Сергин. «Во время чемпионата мира по футболу иностранные гости отмечали, что «уши» (временные трибуны, которые торчат по бокам стадиона, – прим. ред.) придают определенную изюминку екатеринбургской арене. Так может, нам оставить эти «уши» в покое, а сэкономленные деньги из бюджета потратить на что-то другое?» – спросил депутат.

Начальник управления по спорту Екатеринбурга Людмила Фитина отметила, что стадион находится в государственной собственности, и муниципалитет не вправе принимать такое решение. Дмитрий Николаев поинтересовался, почему в таком случае нельзя передать стадион на городской баланс. «Такой крупный и высокотехнологичный объект, как «Екатеринбург Арена», должен быть в господчинении, это правильно. Все-таки основная функция муниципалитета связана с развитием массового спорта, а стадион используется под футбольные матчи», – пояснила Людмила Фитина.

Напомним, сборно-разборные боковые трибуны на «Екатеринбург Арене» появились после очередной реконструкции стадиона для проведения матчей ЧМ-2018. Так подрядчики выполнили требования FIFA по вместимости спортивного сооружения (не менее 35 тысяч мест). Временные трибуны на 12 тысяч мест планировали разобрать еще в 2020 году и распределить по спортивным площадкам свердловских муниципалитетов. На работы закладывалось 500 миллионов рублей, затем сумма выросла до 1,2 миллиарда. Сроки демонтажа трибун постоянно пересматриваются, теперь называется новая дата – 2025 год.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube