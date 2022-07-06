«Екатеринбург Арена» получит новое освещение газона за 24 миллиона

ГАУ «Екатеринбург Арена» планирует установить на футбольном поле дополнительные источники освещения. На закупку выделяется почти 24,5 млн рублей.

Необходимость этого объясняется недостатком солнечного света, газону нужно больше. «Установка предназначена для компенсации недостатка солнечной радиации для натурального газона футбольного поля, находящегося внутри закрытой арены. Также в условиях интенсивной эксплуатации, во время проведения мероприятий, когда необходимо ускоренное восстановление травяного покрытия, установка позволяет производить более быструю вегетацию травяного покрытия и, как следствие, более быстрое восстановление игровых характеристик натурального газона», – говорится в техзадании. Всего нужны три дополнительные установки освещения, каждая из которых состоит минимум из 36 светильников.

Добавим, в мае этого года чиновники сделали очередное заявление о временных трибунах. Теперь их хотят оставить до 2023 года, когда Екатеринбург вместо Универсиады примет Университетские игры.

Сборно-разборные боковые трибуны на «Екатеринбург Арене» появились после реконструкции стадиона для проведения матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Так подрядчики выполнили требования FIFA по вместимости спортивного сооружения (не менее 35 тысяч мест). Из-за необычного вида выступающих конструкций «Екатеринбург Арена» получила прозвище «стадион с ушами», и с тех пор их неоднократно обещали разобрать. Стоимость демонтажа тем временем выросла с 500 млн до 1,2 млрд рублей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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