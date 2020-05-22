Министра спорта спросили, когда разберут временные трибуны на «Екатеринбург Арене». Вот что он ответил

Во время брифинга главы минспорта Свердловской области Леонида Рапопорта ему задали вопрос о том, когда разберут временные трибуны на «Екатеринбург Арене», которые собирались демонтировать после Чемпионата мира по футболу – 2018.

Вот что он ответил: «Согласно поручению губернатора Свердловской области в рамках подготовки к всемирной Универсиаде у нас еженедельно проводится видео-конференц-связь, не только по вопросам ремонтов и реконструкции, но и операционной работы, связанная в том числе с талисманом, с вопросами, регламентированными мастер-планом, готовятся НПА на уровне правительства РФ, скоро выйдет программа проведения всемирной Универсиады у нас, все идет последовательно. Мы провели конкурсы по Центральному стадиону, это связано не только с его реконструкцией, там будут аксессуары – факел, там будет и открытие, и закрытие Всемирных студенческих игр».

Напомним, в конце апреля свердловские власти обнародовали список городов региона, спортивные объекты которых должны были получить разобранные временные трибуны «Екатеринбург Арены» по частям. Как писал «Новый День», партии сидений должны отправиться на футбольное поле арены имени Александра Козицына в Верхней Пышме, на стадион «Труд» в Полевском округе, на стадион «Космос» в Каменске-Уральском, на футбольное поле в Ревде, на стадион «Центральный» в Красноуфимске, в физкультурно-спортивный центр в Верхней Синячихе, на стадион «Энергия» в поселке Монетном и на стадион «Колос» в Талице.

В мае 2020-го должны были начаться проектно-изыскательные работы (областной бюджет уже выделил 38,8 млн рублей на это), а к концу этого года – работы по демонтажу временных конструкций «Екатеринбург Арены». Сумма, нужная для собственно разбора трибун, – около 500 млн рублей. Эти деньги должны прийти в регион из федерального бюджета в рамках проекта «Наследие Чемпионата мира по футболу». Если областные власти не успеют разобрать трибуны до Универсиады, то в этот проект уже не попадут – и нагрузка по демонтажу ляжет уже на казну региона. По информации источников «Нового Дня», однозначное решение о выделении Свердловской области федеральных средств до сих пор не принято – и именно с этим может быть связана неопределенность по поводу начала работ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 22.05.20

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