Демонтаж трибун «Екатеринбург Арены» начнется с задержкой – в 2021 году

Сроки демонтажа временных трибун стадиона «Екатеринбург Арена» затягиваются. Предполагалось, что первые конструкции начнут разбирать уже в декабре 2020 году, но проектная документация до сих пор находится на проверке в Москве.

Временные трибуны были построены при реконструкции стадиона к Чемпионату мира по футболу – 2018, чтобы обеспечить вместимость 35 тысяч человек. Ранее представители «Екатеринбург Арены» сообщали, что разбор первой трибуны может начаться в декабре 2020 года, вторую планировали разбирать летом 2021 года. Но проектная документация до сих пор не согласована.

«Ведется проектирование адаптации стадиона для обеспечения его многофункционального использования в постсоревновательный период. В том числе, документацией предусмотрен демонтаж сборно-разборных трибун на 12 000 зрительских мест. На освобожденном периметре планируется установка медиаэкранов, а также размещение Музея спорта Свердловской области, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Екатеринбург Арены». – Проектирование ведется в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В настоящее время проект находится на проверке в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» (Москва). Принятие проекта планируется в 1 квартале 2021 года. После этого станет возможным говорить о сроках демонтажа временных трибун и стоимости работ».

Как ранее писал «Новый День», временные трибуны после демонтажа отправят в восемь свердловских муниципалитетов. Самая крупная партия трибун (5 тысяч мест) поедет на футбольное поле ледовой арены имени Александра Козицына в Верхней Пышме. Две тысячи мест получит стадион «Труд» в Полевском округе, 1,5 тысячи мест – стадион «Космос» в Каменске-Уральском. Трибуны по тысяче мест ожидают футбольное поле в Ревде и стадион «Центральный» в Красноуфимске. Физкультурно-спортивный центр в поселке Верхняя Синячиха, стадион «Энергия» в поселке Монетном и стадион «Колос» в Талице получат по 500 зрительским мест.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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