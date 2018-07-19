Екатеринбург ждет федеральных денег для переоборудования объектов ЧМ (ФОТО)

Власти Екатеринбурга частично решили вопрос с наследием спортивной инфраструктуры после завершения чемпионата мира по футболу. Тренировочные базы «Калининец» на Эльмаше, СК «Урал» на ВИЗе и «Ермак» на Химмаше переданы детско-юношеским спортивным школам. Юные футболисты приступят к занятиям уже в августе. Но поскольку обслуживание полей с натуральным газоном обходится слишком дорого, муниципалитет планирует загрузить стадионы дополнительными видами спорта. Правда, вопрос снова упирается в деньги.

Как рассказал директор спорткомплекса «Калининец» Владимир Нагибин, после реконструкции на тренировочной базе появились современные раздевалки с душевыми, медицинский кабинет, специальные сушилки для спортсменов, новый конференц-зал и даже комментаторские позиции. Для зрителей выстроена трибуна на 500 мест. В конце лета здесь начнут заниматься воспитанники ДЮСШ «Урал», кроме того, на базе комплекса будут проводиться городские и областные соревнования.

Стоит отметить, что дети станут первыми, кто сыграет на футбольном поле, подготовленном по мировым стандартам. Стадион «Калининец», как и спортивный комбинат «Урал», остался невостребованным иностранными сборными во время ЧМ.

Тем не менее, на Эльмаше планируют оставить натуральный газон еще на два сезона, хотя его обслуживание недешево. «Затраты, конечно, достаточно большие – порядка 250-300 тысяч рублей в месяц. Плюс на полив газона уходит еще 100 тысяч. Сейчас у нас договор с обслуживающей организацией, которая помогает нам в облегченном режиме», – отметил Нагибин.

На базе СК «Урал», также заново отстроенной к мундиалю, будут заниматься юные футболисты ДЮСШ «Буревестник». «До начала реконструкции в 2016 году здесь занимались порядка 100 ребят, сейчас – около 500. А в свободное время будет обеспечен доступ для любителей футбола (на платной основе, – прим. ред.). В Екатеринбурге была большая потребность в футбольных полях, сейчас эта проблема частично снята. У нас стандартное поле можно разделить на 4 мини-футбольные площадки с зонами безопасности, то есть одновременно на комплексе смогут заниматься 8 любительских команд», – сообщил директор спорткомплекса Николай Баталов.

Начальник городского управления по развитию спорта Людмила Фитина отметила, что после окончания чемпионата мира наблюдается повышенный интерес к футбольным секциям. «Сейчас идет заявочная кампания для набора детей в ДЮСШ, и уже можно сказать, что заявок на 30-40% больше, чем в прошлом году. Поэтому будет настоящий отбор детей, так как желающих очень много», – отметила она.

По словам чиновницы, через два года на спорткомплексах «Урал» и «Калининец» дополнительно появятся легкоатлетические дорожки, что позволит открыть там дополнительные спортивные секции. На стадионе «Ермак» планируется кроме футбола развивать хоккей на траве.

«Есть концепция наследия объектов ЧМ, которая должна быть утверждена федеральным правительством. Сроки реализации концепции – 2019-2023 годы, но мы надеемся, что мероприятия по нашим объектам будут завершены до 2020 года. Дооснащение площадок и замена натурального газона на искусственный будут в основном за счет федерального бюджета. Из областной и муниципальной казны уйдет небольшая часть средств. Пока конкретных цифр я назвать не могу, поскольку еще не разработана проектно-сметная документация», – отметила Людмила Фитина.

Ясность по судьбе временных трибун «Екатеринбург Арены» появится также после утверждения федеральной концепции. По словам Фитиной, на разборные конструкции претендуют несколько муниципалитетов области, но Екатеринбург тоже сделал заявку. В частности, переносные зрительские места могут пригодиться стадиону «Юность».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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