Администрация Екатеринбурга потратит 2,5 миллиарда на реконструкцию «Калининца» к Универсиаде

В Екатеринбурге реконструируют стадион «Калининец» для проведения XXXII Всемирной летней универсиады в 2023 году. На это из городского бюджета потратят 2 млрд 433 млн рублей.

Реконструкция продлится до февраля 2023 года. После этого на территории «Калининца» появится крытый спорткомплекс площадью 6 тысяч кв. метров, здесь построят административно-бытовой комплекс и трибуны с навесом, рассчитанные на 10 тысяч зрителей. На стадионе обновят беговые дорожки и выделят зону для метания снарядов. Внутри комплекса оборудуют раздевалки для спортсменов, для делегатов, судей, помещения для работы СМИ, комнату для FISU и IAAF, комнату подготовки церемониала, лаунж для VIP с зоной кейтеринга, комнату для волонтеров, тренажерный зал. Изменится также схема проезда на территории и размещение парковки, а места для СМИ перенесут с северной трибуны на северную часть восточной трибуны.

Добавим, «Калининец» реконструировали перед ЧМ-2018, тогда работы обошлись почти в 200 миллионов рублей. Предполагалось использовать его как резервную площадку для тренировки сборных, но ни одна национальная сборная в итоге там не тренировалась.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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