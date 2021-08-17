«Калининцем» займется компания, связанная с реконструкцией Центрального стадиона к ЧМ-2018

К Универсиаде в Екатеринбурге реконструируют стадион «Калининец». Администрация Екатеринбурга провела аукцион, заявился только один участник – ООО «АстраСтройИнвест». Компания получит почти 2,5 миллиарда рублей. Она же разрабатывала и информационную модель реконструкции ЦС.

«АстраСтройИнвест» связана с ГК «Астра», которая занималась реконструкцией Центрального стадиона к ЧМ-2018. «Калининец» тоже переделывали перед мундиалем, ожидалось, что он станет резервной площадкой для тренировки сборных, но ни одна национальная сборная в итоге там не тренировалась. После очередной реконструкции стадион получит крытый спорткомплекс, новый административно-бытовой комплекс, трибуны, обновленную беговую дорожку, площадки для метания снарядов. Внутри комплекса оборудуют раздевалки для спортсменов, для делегатов, судей, помещения для работы СМИ, комнату для FISU и IAAF, комнату подготовки церемониала, лаунж для VIP с зоной кейтеринга, комнату для волонтеров, тренажерный зал. Изменится также схема проезда на территории и размещение парковки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

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