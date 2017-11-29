Макларен пригрозил Москве жестокими санкциями перед Олимпиадой

В преддверии решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске России на Зимние Игры глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен выступил с призывом к Москве признать положения его доклада о допинге.

Он считает, что в противном случае Россия рискует попасть под более жесткие санкции. «Чем больше они заявляют, что отрицают сделанные нами выводы, тем больше увеличивают риск введения более серьезных санкций. И иногда я задаюсь вопросом, действительно ли они читали мой доклад», – заявил автор двух докладов о якобы существовавшей российской государственной допинг-программе на конференции, посвященной вопросам честности в спорте, которая проходила в голландском Эйндховене.

Макларен выступил с заявлением в тот же день, когда СКР заявил о готовности доказать, что информатор WADA, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков манипулировал с результатами тестирования российских спортсменов уже из США. Как пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко, следователи получили доказательства уязвимости базы Московской антидопинговой лаборатории, а также удаленного доступа и махинаций в ней со стороны Родченкова.

По мнению Макларена, как пишет «Немецкая волна», Родченков говорит правду. «Что касается слов Родченкова, то в его сегодняшнем положении, думаю, было бы крайне опасно лгать», – подчеркнул канадский юрист.

Отметим, что вчера, 28 ноября, New York Times опубликовала выдержки из личных дневников Родченкова. В них он якобы написал, что передал министру спорта России Виталию Мутко копию так называемого списка «Дюшес», в котором содержались фамилии спортсменов, применявших специально разработанный коктейль из запрещенных препаратов. Их допинг-пробы, как утверждает Родченков, планировалось подменить. В ответ на это ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что Родченков выдал за список «Дюшес» медальный прогноз сборной России на Олимпийские игры в Сочи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее «антироссийским маховиком». «Всем известно полное отрицание обвинений в том, что государство могло хоть как-то иметь отношение к навязыванию допинга спортсменам, – скал он. – Однако есть сторонники нагнетания ситуации, использования этой ситуации для дальнейшего раскручивания такого антироссийского маховика». Дмитрий Песков напомнил, что в России Григорий Родченков обвиняется в навязывании допинга, однако «к этим обвинениям его покровители и его укрыватели не прислушиваются и не демонстрируют никакого интереса, поэтому ситуация, безусловно, остается сложной, и страдают интересы наших спортсменов».

За российских спортсменов также заступился руководитель Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт, пишет «Парламентская газета». «Я не считаю правильным отстранять команду России от Олимпиады. Мы считаем, что все российские спортсмены в нашем виде были «чистыми», а они теперь находятся под возможным отстранением из-за того, что кто-то манипулировал с их пробами, как бывший спортсмен, я считаю несправедливым подобное решение», – заявил глава FIL в интервью Sport Bild. Фендт отметил, что федерация провела дополнительные проверки россиян, все пробы были отрицательными.

Напомним, МОК вынесет решение об участии России в Играх в Пхёнчхане 5 декабря. К этому времени две независимые комиссии МОК – под руководством Дениса Освальда, которая проверяет допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи, и под руководством Самуэля Шмида, которая изучает данные о наличии в России системы господдержки допинга, – представят результаты своих расследований. На основе их выводов организация вынесет своё решение.

К настоящему моменту уже были аннулированы результаты на Играх-2014 19 российских спортсменов, все они были пожизненно отстранены от Олимпиад. В результате Россия потеряла завоёванное лидерство в общекомандном зачёте.

Москва, Иван Гридин

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