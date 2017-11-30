Путин, помоги! Российские скелетонисты и бобслеисты написали письмо

Российские скелетонисты и бобслеисты Елена Никитина, Александр Третьяков, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин написали обращение на имя президента РФ Владимира Путина. Они попросили главу государства «разобраться» с их отстранением от международных соревнований.

Как писал «Новый День», 29 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что Касьянов, Пушкарев и Хузин пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, а их результаты на ОИ-2014 в Сочи аннулированы. После этого Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) временно отстранила их от соревнований. Ранее были отстранены Никитина и Третьяков. Они лишились бронзы и, соответственно, золота Олимпиады в Сочи.

Фото: instagram @nikitina1992

«Мы, спортсмены сборной команды России по бобслею и скелетону, много лет защищаем честь нашей Родины на всех международных соревнованиях и Олимпийских играх. Были счастливы и горды, когда звучал гимн России, поднимался ввысь наш государственный флаг! Нас несправедливо лишили этого... Просим вас помочь разобраться с отстранением нас от участия во всех международных соревнованиях. На следующей неделе мы должны принять участие в очередном этапе Кубка мира», – говорится в открытом письме спортсменов президенту РФ. Под ним подписались Никитина, Третьяков, Касьянов, Пушкарев и Хузин. Обращение разместила на своей странице в Instagram Елена Никитина.

Этап Кубка мира по бобслею и скелетону состоится в Винтерберге (Германия) с 8 по 10 декабря.

Напомним, 5 декабря МОК вынесет решение об участии России в Играх в Пхёнчхане. К этому времени две независимые комиссии МОК – под руководством Дениса Освальда, которая проверяет допинг-пробы российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи, и под руководством Самуэля Шмида, которая изучает данные о наличии в России системы господдержки допинга, – представят результаты своих расследований. На основе их выводов организация вынесет своё решение.

В преддверии решения МОК глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен выступил с призывом к Москве признать положения его доклада о допинге. Как писал «Новый День», он считает, что в противном случае Россия рискует попасть под более жесткие санкции. «Чем больше они заявляют, что отрицают сделанные нами выводы, тем больше увеличивают риск введения более серьезных санкций. И иногда я задаюсь вопросом, действительно ли они читали мой доклад», – заявил автор двух докладов о якобы существовавшей российской государственной допинг-программе на конференции, посвященной вопросам честности в спорте, которая проходила в голландском Эйндховене.

За российских спортсменов заступился руководитель Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт. «Я не считаю правильным отстранять команду России от Олимпиады. Мы считаем, что все российские спортсмены в нашем виде были «чистыми», а они теперь находятся под возможным отстранением из-за того, что кто-то манипулировал с их пробами, как бывший спортсмен, я считаю несправедливым подобное решение», – заявил глава FIL в интервью Sport Bild. Фендт отметил, что федерация провела дополнительные проверки россиян, все пробы были отрицательными.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.11.17

Российские спортсмены отказались сдавать медали сочинской Олимпиады. / У России отобрали еще две медали Сочи-2014. / Макларен пригрозил Москве жестокими санкциями перед Олимпиадой. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»