У России отобрали еще две медали Сочи-2014

Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал еще троих российских бобслеистов, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил. Речь идет об Александре Касьянове, Алексее Пушкареве и Ильвире Хузине. Все трое навсегда отстранены от участия в Олимпиадах, их результаты на Олимпийских Играх в Сочи в 2014 году аннулированы. Решение о санкциях в отношении отечественных спортсменов приняла комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой допинг-проб российских олимпийцев с сочинской Олимпиады.

В Сочи двойка Касьянова заняла четвертое место, с аналогичным результатом пришла четверка с участием троих вышеназванных отстраненных спортсменов. После дисквалификации Александра Зубкова, победившего в обоих видах стартах бобслеистов, Касьянов должен был получить бронзу в двойках, а Касьянов, Пушкарев и Хузин – бронзу в четверках. После нового решения МОК в двойках медали достанутся латвийцах, в четверках – британцам.

По итогам решений МОК о дисквалификации у России отобраны 11 олимпийских медалей, завоеванных в Сочи. В неофициальном командном зачете Россия опустилась с первого на третье место.

Решение о допуске сборной России на Олимпиаду-2018 году в Пхёнчхане МОК объявит 5декабря по итогам заседания исполкома организации. На заседании будут рассматриваться итоги работы двух комиссий МОК, которые проводят расследование в отношении российских спортсменов. Напомним, что вторая комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида занимается поиском доказательств якобы существовавшей в России государственной программы поддержки допинга. Обвинения в адрес Москвы прозвучали в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Российские власти неоднократно отрицали данные выводы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.17

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