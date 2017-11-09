МОК «обезглавил» лыжную сборную РФ перед Олимпиадой-2018: от Игр пожизненно отстранены еще 4 олимпийца Россию лишили еще двух медалей ОИ в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение пожизненно отстранить еще четырех российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову от участия в Олимпиадах. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпийских Игр в Сочи, признала лыжников виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Их результаты с ОИ-2014 в Сочи аннулированы. По словам Вяльбе, Россия лишена еще двух олимпийских медалей. «В настоящее время ФЛГР уже начала готовить документы на апелляцию в CAS (Спортивный арбитражный суд – прим. ред.)", – говорится в сообщении на сайте федерации.

«От комиссии Освальда по лыжникам Петухову, Вылегжанину, Шаповаловой и Ивановой пришло идентичное решение, как и по Легкову и Белову, – приводит слова Вяльбе агентство «Р-Спорт». – То есть они признаны виновными».

Напомним, на прошлой неделе от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены Александр Легков, выигравший на Играх в Сочи «золото» на дистанции 50 км и «серебро» в эстафете 4х10 км, и Евгений Белов. Таким образом, Россия потеряла две олимпийские медали. Дисквалификация лыжников будет оспорена в CAS, заявлял адвокат спортсменов.

На Играх-2014 Вылегжанин завоевал три серебра: в гонке на 50 км, командном спринте классическим стилем с Никитой Крюковым и эстафете 4х10 км. После отстранения Легкова Вылегжанину перешла его золотая медаль. Серебро досталось еще одному российскому лыжнику Илье Черноусову, бронза – норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю. Белов в Сочи остался без медалей.

После сегодняшнего решения МОК Вылегжанин потерял «золото», высшая награда достанется еще одному российскому лыжнику Илье Черноусову, «серебро» – Мартину Йонсруду Сундбю (Норвегия), «бронза» – белорусу Сергею Долидовичу. Кроме того, Вылегжанин лишен «серебра», завоеванного в командном спринте классическим стилем с Никитой Крюковым.

Петухов, Шаповалова и Иванова медалей на Играх-2014 не завоевали.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта 23 декабря 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена отстранила от соревнований шестерых российских лыжников, участвовавших в сочинской Олимпиаде. По данным Макларена, во время Олимпиады в Сочи пробы россиян были вскрыты в антидопинговой лаборатории и моча со следами запрещенных веществ заменена на чистую, собранную заранее. Свое утверждение он основывает лишь на наличии царапин на пробирках с биоматериалами.

Отметим, что решение о допуске сборной России на Олимпиаду-2018 году в Пхёнчхане МОК объявит 5-6 декабря по итогам заседания исполкома организации. На заседании будут рассматриваться итоги работы двух комиссий МОК, которые проводят расследование в отношении российских спортсменов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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