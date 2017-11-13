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Понедельник, 13 ноября 2017, 09:42 мск

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Над Россией нависла угроза отстранения от Олимпиады-2018

Над Россией нависла угроза отстранения от Олимпиады-2018

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не станет восстанавливать права Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании совета учредителей организации, которое состоится 16 ноября, об этом сообщил журналист Хайо Зеппельт телеканалу ARD. Это решение может привести к отстранению сборной РФ от участия в Олимпиаде 2018 года, которая состоится в Южной Корее.

Журналист пояснил, что «Россия не выполнила предъявленные ей требования – признать вмешательство государства в антидопинговую программу и обеспечить доступ к закрытым образцам проб».

В июне WADA объявило, что полным ходом идет процесс реализации «дорожной карты» для восстановления аккредитации российского агентства. План, в частности, включает полный аудит всех его антидопинговых операций.

В ноябре 2015 года WADA обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Агентство также вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Вопрос восстановления РУСАДА будет рассмотрен 16 ноября. Власти РФ многократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга.

Daily Mail в свою очередь пишет, что информатор WADA Григорий Родченков передал новые данные комиссии МОК о допинге в российском спорте. Окончательное решение о допуске России к участию на Олимпиаде-2018 должно быть принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря, отмечает РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес российских спортсменов в применении допинга, заявил, что скандал может быть связан с предстоящими в стране выборами главы государства в 2018 году.

Москва, Иван Гридин

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