Мутко ответил на выпад Зеппельта о снятии сборной России с ОИ-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко прокомментировал заявление немецкого журналиста Хайо Зеппельта о решении Всемирного антидопингового агентства в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«У западных СМИ уже такой стиль – накануне заседания WADA выпускать подобные материалы, а потом всё это опровергать. Это продуманная работа по дискредитации России», – передает ТАСС слова Мутко. По словам вице-премьера, вскоре появятся заявления десятков спортсменов, национальных олимпийских комитетов, интервью, которые и создают иллюзию негативного отношения к России.

«Зеппельт, видимо, пресс-секретарь WADA, раз он анонсирует решения организации. Я бы на месте членов совета учредителей WADA возмутился. Предугадывать общее решение органа, как они предполагают, демократического, – это смешно. Откуда он может знать, какие критерии мы выполнили, какие нет», – добавил вице-премьер.

Как писал «Новый День», ранее Зеппельт заявил в эфире телеканала ARD, что WADA не восстановит РУСАДА в правах, что поставит под угрозу участие России в Зимних олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. По словам журналиста, Всемирное антидопинговое агентство может не признать РУСАДА соответствующей нормам по двум причинам. Первая – российские власти отрицают свою причастность к допинговому скандалу. Вторая – в Москве хранятся пробы, к которым у WADA нет доступа.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее агентства согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. Одним из пунктов «дорожной карты» было признание российской стороной факта наличия в России на Олимпиаде 2014 года в Сочи государственной системы поддержки допинга.

Российская сторона в свою очередь признала, что отдельные факты нарушений антидопинговых правил имели место, но опровергла любую возможность существования государственной допинговой системы. Вопрос восстановления членства РУСАДА в международной организации будет рассмотрен на заседании совета учредителей WADA в Сеуле 16 ноября.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.11.17

Над Россией нависла угроза отстранения от Олимпиады-2018. / Уральские красотки на велосипедах прокатились по «трассе Тур де Франс» (ВИДЕО). / Студенты будут сдавать сессию в августе, чтобы освободить общежития для силовиков к ЧМ-2018. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»