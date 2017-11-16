Совет WADA отказал в правах РУСАДА. Участие России в ОИ-2018 под угрозой

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое осталось в статусе несоответствующего кодексу организации. Решение было принято на заседании совета в Сеуле.

«Честно могу сказать, мне жаль, что до сих пор все это продолжается, что вопрос по-прежнему не решен. Но мы должны уважать рекомендацию, которая получена советом учредителей», – заявил глава WADA Крэйг Риди. Ранее комитет WADA дал рекомендацию не восстанавливать РУСАДА до полного выполнения «дорожной карты». Она подразумевает полное признание российской стороной результатов расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена и предоставление доступа допинг-офицеров в закрытые города, где проживают спортсмены, пишет «Р-Спорт».

Россия не согласна с выводами доклада Макларена. Безоговорочное признание выводов комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте невозможно. Такое заявление сделал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на заседании совета учредителей WADA. Он также потребовал восстановить полномочия РУСАДА.

«На саммите Международного олимпийского комитета (МОК), который состоялся совсем недавно, 28 октября, было подчеркнуто, что результаты криминалистической экспертизы из доклада Макларена не могут применяться для принятия индивидуальных юридических мер, поскольку использованная профессором Маклареном методика не была разработана для определения индивидуальных нарушений антидопинговых правил. Из сказанного выше очевидно следует, что безусловное признание доклада Макларена невозможно. Такое требование не может и не должно служить препятствием для полного восстановления РУСАДА, иначе это приведет к невозможности возобновить работу национальной антидопинговой системы в России, включая деятельность антидопинговой лаборатории, и недопуску российских паралимпийцев к участию в Паралимпийских играх», – подчеркнул Жуков.

По словам Жукова, реформирование РУСАДА закончено, и пришло время восстановить ее членство в WADA. Жуков отметил, что российская сторона выполнила все пункты дорожной карты и РУСАДА сейчас является полностью обновленной, независимой от правительства, организацией. В свою очередь присутствовавший на заседании министр спорта России Павел Колобков заявил, что допинг-пробы из московской лаборатории будут переданы в WADA после завершения расследования Следственного комитета России, передает «Р-Спорт».

Тем не менее, по итогам расследования независимая комиссия WADA под руководством Ричарда Макларена пришла к выводу, что в России действовала «государственная система допинга», в рамках которой массово подменялись пробы спортсменов. Комиссия заявила, что занимавший тогда должность министра спорта Виталий Мутко не мог о ней не знать. Махинации с допинг-пробами, решила комиссия, затронула более тысячи атлетов из России.

Подводя итоги заседания совета, Павел Колобков отметил, что требования WADA явно политизированы. «Эти два требования, очевидно, носят политический характер. Было очень странно, что Тэйлор (глава комитета WADA по соответствию, – прим. ред.) говорил как судья. Задача Джонатана, мне казалось, была просто доклад подготовить. Россия заслуживает иного отношения. А это было какое-то судилище», – сказал Колобков.

Как отметил Жуков, тем не менее, нынешняя ситуация отличается от той, что была перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро, тогда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) просило не допускать сборную России до участия в Олимпиаде, сейчас такого требования нет.

Жуков также считает, что отказ WADA восстановить в правах РУСАДА может негативно отразиться на российских паралимпийцах. Колобков в свою очередь заявил, что Россия будет до конца бороться за допуск паралимпийцев. «Это немыслимо, что они не смогут выступать. Надо думать не о бухгалтерии, а о судьбах спортсменов. В этом цель Международного паралимпийского комитета (МПК), его руководителей», – приводит слова Колобкова ТАСС.

По словам члена комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президента Федерации керлинга России Дмитрия Свищева, решение WADA не восстанавливать в правах РУСАДА является сценарием, который плохо повлияет на участие российских спортсменов в Олимпиаде.

«Это решение было ожидаемо, к сожалению. Результат предсказуемый. Конечно, мы надеялись на благоразумие наших партнеров, но… Результатом, я думаю, будет плохой сценарий, который плохо повлияет для наших спортсменов в отношении их участия на Олимпиаде – все идет к этому. Они готовят общественное мнение через иностранные СМИ, это неприкрытое давление на членов МОК и, соответственно, на ту комиссию, что будет принимать решение об участие наших спортсменов. Они хотят лишить нас флага, гимна, посмотреть, как отреагирует наша страна. На самом деле, уже эта дата приближается и ничего хорошего она нам не принесет», – добавил Свищев.

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после рекомендации независимой комиссии. В докладе говорилось о масштабном использовании допинга в российском спорте. Впоследствии была разработана «дорожная карта» восстановления членства РУСАДА в WADA, все пункты которой уже выполнены, в частности, сформировано новое руководство РУСАДА, проведен аудит, открыт доступ к базам данных Московской лаборатории сотрудникам WADA. В июне WADA разрешила РУСАДА планировать и координировать тестирование.

На прошлой неделе WADA заявляло, что получило доступ к базам данных Московской лаборатории, то есть для восстановления РУСАДА осталось выполнить один критерий – признать доклад Макларена. Однако и президент России, и российские чиновники неоднократно заявляли, что государственной системы поддержки употребления допинга в России не было и нет.

Решение о допуске российской сборной к участию в Олимпийских играх решится на заседании исполкома Международного олимпийского Комитета, которое будет проходить с 5 по 7 декабря в Лозанне.

Москва, Иван Гридин

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