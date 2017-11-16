КПРФ напророчила Путину судьбу Каддафи

КПРФ в своем официальном Twitter предрекла президенту России и его «кругу» судьбу убитого во время революции в 2011 году лидера Ливии Муаммара Каддафи, а России – судьбу Ливии. По мнению партийцев, уберечь российского лидера и страну от таких последствий смогут предлагаемые коммунистами экономические реформы.

Именно таким комментарием КПРФ откликнулась на принятое сегодня в Сеуле решение Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое осталось в статусе несоответствующего кодексу организации. Этот вердикт поставил под угрозу участие России в Олимпиаде-2018.

«Американские «подстилки» из WADA идут «нога в ногу» с подстилками из комиссии МОК, – заявила на этот счет коммунисти. – Когда уже Путин поймет, что без разработанной КПРФ программы восстановления и развития страны лично его и его «круг» ждет судьба Каддафи с окружением? А РФ – судьба Ливии...» К твиту прикреплена фотография мертвого Каддафи в луже крови. Компартия при этом не уточнила, как политика WADA в отношении России может быть связана с экономическим положением в стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.11.17

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