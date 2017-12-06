Мутко пророчат «уголовку» за превышение полномочий

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков выдвинул предложение рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра спорта РФ, вице-премьера России Виталия Мутко. По словам правозащитника, заключение Международного олимпийского комитета (МОК) может явиться основанием для возбуждения дела Следственным комитетом РФ.

«Тут никакого иска подавать не надо. Информация публичная, решение МОК публичное. Оно повлекло серьёзные последствия. Там явно указано, кто из представителей власти в России виновен в этой ситуации. Этот документ, содержащий описание незаконных действий представителей власти в России, вне всякого сомнения, стал сам по себе основанием для того, чтобы оценить, есть ли в действиях этих чиновников состав преступления. Следственный комитет обязан отреагировать. Расследование быть должно, ответ на эту оценку со стороны российских правоохранительных органов прозвучать должен», сказал Чиков в интервью радио «Говорит Москва».

По словам правозащитника, будет возбуждено дело или нет, зависит от политического решения. «Я думаю, что правоохранительные органы будут реагировать после того, как на уровне президента будет принято какое-то решение. Но они будут принимать решение политическое, а правоохранительные органы – юридическое».

Ранее стало известно, что на Виталия Мутко в суд подал депутат Валерий Рашкин. Парламентарий обвинил вице-премьера в несоответствии занимаемой должности и считает, что он унизил честь и достоинство страны.

Как писал «Новый День», вечером 5 декабря исполнительный комитет МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в Пхёнчхане только под нейтральным флагом. Кроме того, Виталий Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно лишены права посещать Олимпийские игры. Главу Олимпийского комитета России Александра Жукова лишили членства в МОК.

Вскоре после этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не поддаваться эмоциям и тщательно проанализировать вердикт в отношении России. «Нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет», – сказал Песков.

Также он назвал первостепенной темой защиту интересов российских спортсменов, а не вопрос наказания российских чиновников. По мнению Пескова, «мы должны сконцентрировать полностью все свои усилия (на защиту спортсменов – прим. ред.) в первую очередь, а уже все остальное рассматривать во вторую». Отвечая на вопрос, будет ли тема ответственности спортивных функционеров рассматриваться в дальнейшем, он заявил, что не обладает такой информацией.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.12.17

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