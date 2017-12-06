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Депутат Госдумы подал в суд иск против Мутко: вице-премьер должен извиниться и уйти в отставку

Депутат Госдумы подал в суд иск против Мутко: вице-премьер должен извиниться и уйти в отставку
Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин подал в Савеловский суд Москвы иск против вице-премьера Виталия Мутко. Парламентарий попросил обязать заместителя председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики извиниться перед всеми гражданами России за недопуск сборной к Олимпиаде 2018 года и уйти в отставку.

«Вице-премьер РФ Виталий Леонтьевич Мутко своим действием/бездействием допустил свое пожизненное отстранение решением Международного олимпийского комитета (МОК) от участия в Олимпийских играх «в любом качестве», – говорится в исковом заявлении депутата, которое цитирует «Красная Москва».

Как считает Рашкин, Мутко не смог исполнить возложенные на него государством обязательства и отвоевать возможность участия сборной Российской Федерации в Зимней олимпиаде 2018 г. в Пхенчхан».

По мнению парламентария, именно Мутко виноват в позоре, через который прошла вся страна после решения Международного олимпийского комитета о недопуске сборной России к предстоящей в 2018 году зимней Олимпиаде в Южной Корее.

Комментарий Рашкина

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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