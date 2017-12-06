В Кремле отказались считать первостепенным наказание чиновников за недопуск России на ОИ / «Главное – отбросить эмоции и защитить спортсменов»

В Кремле прокомментировали принятое накануне решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российской сборной на Олимпиаду-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не поддаваться эмоциям и тщательно проанализировать вердикт в отношении России. «Нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет», – сказал Песков.

Также он назвал первостепенной темой защиту интересов российских спортсменов, а не вопрос наказания российских чиновников. По мнению Пескова, «мы должны сконцентрировать полностью все свои усилия (на защиту спортсменов – прим. ред.) в первую очередь, а уже все остальное рассматривать во вторую». Отвечая на вопрос, будет ли тема ответственности спортивных функционеров рассматриваться в дальнейшем, он заявил, что не обладает такой информацией.

Представитель Кремля выразил сомнение в том, что Путин сегодня объявит свою позицию относительно решения МОК, о чем ранее анонсировали СМИ. «Сам Путин, действительно, будет публично сегодня выступать… он будет и на форуме (добровольцев – прим. ред.) и на ГАЗе. Сегодня другая тема. Я не знаю, посчитает ли президент нужным что-то говорить», – сказал представитель Кремля (цитата по «Р-спорт»). Песков добавил, что «пока еще много вопросов, на которые предстоит найти ответы», для чего потребуются контакты с МОК. «Нужно сейчас определить, кто будет вести эти контакты, как будет вести контакты, и ряд других технологических вопросов подлежат прояснению», – отметил он. «До того, как эти вопросы не прояснились, до того, наверное, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения не сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения преждевременно», – подчеркнул он.

Как сообщал «Новый День», вечером 5 декабря исполком МОК отстранил Олимпийский комитет России от участия в зимней Олимпиаде-2018 за нарушение антидопинговых правил. Таким образом, российская сборная не сможет выступить на Играх в Южной Корее под своим национальным флагом и гимном. В Олимпиаде смогут принять участие «чистые» российские спортсмены под нейтральным флагом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.12.17

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