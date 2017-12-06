«Происки Госдепа» или «ошибка президента»: реакция общества на решение МОК (СКРИНЫ)

Решение МОК о недопуске на Зимние олимпийские игры сборной России вызвало бурный общественный отклик. Люди спорят, стоит ли нашим спортсменам ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом, и гадают, какие действия предпримет президент Владимир Путин накануне старта президентской компании.

Политолог Сергей Мошкин рассказал РИА «Новый День», что общество, вероятно, разделится примерно пополам: «Тема резонансная, болезненная, и в ближайшую неделю только это и будут обсуждать. В противостоянии столкнутся два стороны. Одна, скажем так, «патриоты» – они будут говорить об оскорблении страны и призывать к бойкоту, другая, назовем ее «спортивная», говорят о том, что в спорте нет коллективной ответственности, и «чистые» спортсмены не должны нести ответственность за тех, кто официально признан «грязными». Примирения между этими двумя сторонами не будет, потому что противостояние обусловлено чисто идеологическими причинами».

Эксперт также отмечает, что ситуация с недопуском российской команды на Олимпиаду, безусловно, отразится на президентских выборах. И с учетом этого очень важно, чем ответит Владимир Путин: продолжением риторики в духе «кругом враги» или признанием того, что «в стране что-то не так».

По мнению доцента журфака УрГУ Валерия Амирова, отстранение России от Игр «может стать последней гирькой, которая перевесит в сознании президента желание опираться на режим личной преданности при подборе своих царедворцев». В преддверии выборов скандал может привести к тому, что Путин наконец-то перестанет пересаживать проштрафившихся чиновников с одного кресла в другое. «И тогда мы, возможно, увидим, начиная с завтрашнего дня, нового Путина. Который будет больше царем, чем президентом. Ему уже 65, и он, разумеется, смотрит в зеркало истории и думает, в качестве кого он в истории останется», – предполагает Амиров, но все же с пессимизмом констатирует, что это маловероятно: «Защитим грудью Мутко. Он ценнее...»

Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, комментируя решение МОК, уже заявил, что ничего иного ждать было нельзя. По его мнению, позиция коллективного Запада сегодня – это жестоко наказать Россию. «Не только за допинг, а в принципе наказать, за непонимание своего места в современном мире», – считает он. Цель всего этого – спровоцировать раскол элит и дворцовый переворот, добиться ухода Путина и смены режима. «Короче, новая холодная война в полный рост. Население психологически к ней готово. А вот элитам пора привыкать к самоограничению и отказу от демонстративного потребления. Журнал Tatler закрыть, Bentley продать, детей из западных университетов забрать и отправить в российскую армию рядовыми», – резюмирует Минченко.

О том, что по крайней мере часть населения «психологически готова», говорят результаты голосования на странице популярного в патриотических кругах блогера Бориса Рожина (colonelcassаd). Более 89% его читателей считают, что Россия должна полностью бойкотировать Олимпиаду-2018. «Включать режим извинений и покаяний в этих условиях (принимая требования МОК, Россия распишется перед всем миром, что два года спортивные чиновники обманывали как мир, так и собственное население), это куда как большая проблема, нежели последствия бойкота, которые также далеко не радостные для отечественного спорта», – написал Борис Рожин, отражая одну из полярных точек зрения.

Прямо противоположный настрой наблюдается среди слушателей радиостанции «Эхо Москвы» 67% которых считает, что российские спортсмены должны принять предложение выступить под нейтральным флагом. Еще 28% считает, что Олимпиаду надо бойкотировать, 5% затрудняются ответить.

Есть и третья точка зрения, которую высказал кандидат философских наук, доцент УрГПУ, член Союза российских писателей Андрей Коряковцев. Он считает, что к уже существующему расколу российского общества на «либеральный» и «патриотический» лагеря эта тема ничего нового не добавит. «Ни аргументов МОК, ни российских контраргументов широкой общественности не предоставили, и дискуссия оказалась политически ангажированной и нагруженной эмоциями, а не доказательствами. Поэтому либералы и патриоты, привыкшие на все проблемы смотреть с точки зрения своих идеологем, все уже заведомо решили. «Это происки госдепа» – говорят патриоты. «Решение МОК верно» – утверждают либералы. Но и из первого, и из второго умозаключения «идейных противников» следует один и тот же практический вывод: во взаимоотношениях спорта, бизнеса и государства менять ничего не надо. Тогда как именно в сфере этих отношений и находится суть проблемы. Но, как мы видим, насущная общественная проблема опять забалтывается, и дискуссия уходит в сторону от ее решения. Причем это происходит не только благодаря государственным чиновникам (от них только это и можно ожидать), но и благодаря представителям гражданского общества, которые мнят себя очень прогрессивными», – считает эксперт.

Екатеринбург, Москва, Евгения Вирачева

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